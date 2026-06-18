नीट (NEET) री-टेस्ट से ठीक पहले राजस्थान के कोटा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों और अभिभावकों के साथ एक बड़ा संवाद कार्यक्रम किया। भाजपा ने इस कार्यक्रम के समय को लेकर सवाल उठाए, लेकिन इसके बावजूद बुधवार शाम आयोजित इस कार्यक्रम में 4,000 से अधिक लोग पहुंचे, जिनमें अधिकतर छात्र थे।

कोटा के दशहरा मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम को युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। मंच और मैदान को एक बड़े युवा आयोजन की तरह सजाया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत डीजे और रैप प्रस्तुतियों से हुई। मशहूर रैपर कर्मा ने भ्रष्टाचार और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर प्रस्तुति दी। मंच के पीछे लगे बैनरों पर “Leak pe Leak, Sarkar Asleep” जैसे संदेश लिखे गए थे।

आयोजकों ने कार्यक्रम को मुख्य रूप से छात्रों तक सीमित रखने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने कई बड़े उम्र के लोगों को यह कहकर प्रवेश नहीं दिया कि यह आयोजन छात्रों के लिए है। कार्यक्रम में मौजूद कई छात्र कोचिंग संस्थानों की टी-शर्ट पहने हुए दिखाई दिए। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में 10,000 लोगों की मौजूदगी का लक्ष्य रखा था।

कार्यक्रम में शामिल कक्षा 11 की छात्रा शिल्पा सैनी ने कहा कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार छात्रों के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। वहीं रद्द हो चुकी NEET परीक्षा में 720 में से 680 अंक हासिल करने वाली 18 वर्षीय महक यादव ने कहा कि री-टेस्ट नजदीक होने के बावजूद वह कार्यक्रम में शामिल हुईं क्योंकि यह छात्रों के हितों से जुड़ा मुद्दा है।

राहुल गांधी रात करीब 8 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचे। अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि यह शाम छात्रों और उनकी समस्याओं के लिए समर्पित है, न कि भाजपा, कांग्रेस या चुनावी राजनीति के लिए।

क्या मौजूदा शिक्षा व्यवस्था से सपने सच होंगे?

उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि देशभर में मिले युवाओं ने डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और वकील बनने के सपने बताए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मौजूदा शिक्षा व्यवस्था युवाओं को उनके सपनों तक पहुंचाने में मदद कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत तभी आगे बढ़ेगा जब उसके छात्र आगे बढ़ेंगे और हर छात्र की सुरक्षा तथा भविष्य सुनिश्चित करना देश की जिम्मेदारी है।

अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने आकांक्षा नाम की एक नीट अभ्यर्थी का भी जिक्र किया, जिसकी मौत के बाद छोड़ा गया सुसाइड नोट कार्यक्रम में स्क्रीन पर दिखाया गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने छात्रा के पिता से भी बातचीत की थी।

कार्यक्रम में छात्र सौम्या मीणा और जीशान आलम को मंच पर बुलाया गया। जीशान ने बताया कि उनकी पढ़ाई के लिए उनके माता-पिता ने दो लाख रुपये का कर्ज लिया है। इस पर कई छात्रों ने सहमति जताई और कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तथा निजी मेडिकल शिक्षा का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है।

राहुल गांधी ने कहा कि हर साल करीब 22 लाख छात्र नीट परीक्षा में शामिल होते हैं और उनके परिवार कोचिंग, हॉस्टल, भोजन, किताबों और परीक्षा शुल्क पर लगभग 1.32 लाख करोड़ रुपये खर्च करते हैं। उन्होंने इसकी तुलना केंद्र सरकार के शिक्षा बजट से करते हुए कहा कि परीक्षा की तैयारी पर होने वाला खर्च लगभग देश के वार्षिक शिक्षा बजट के बराबर है।

उन्होंने कहा कि यूपीएससी, जी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को जोड़ दिया जाए तो परिवारों का कुल खर्च करीब 3.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है। यह राशि कई केंद्रीय मंत्रालयों के संयुक्त बजट के बराबर है। राहुल गांधी ने कहा कि यह पैसा परिवार अपनी जेब से, अक्सर कर्ज और त्याग के जरिए खर्च कर रहे हैं।

कार्यक्रम में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 3,000 अभ्यर्थियों में से केवल एक आईएएस अधिकारी बनता है, 30 छात्रों को आईआईटी में प्रवेश मिलता है और 180 छात्र डॉक्टर बन पाते हैं। राहुल गांधी ने इस व्यवस्था को तनावपूर्ण और अधिकतर छात्रों के लिए निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली बड़ी संख्या में छात्रों के लिए अवसर से अधिक अस्वीकृति का माध्यम बनती जा रही है।

मंच पर आए कई अभिभावकों ने बताया कि वे अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद कर्ज लेने को तैयार हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई के लिए माता-पिता का कर्ज लेना उचित स्थिति नहीं है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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नीट पेपर लीक और री-एग्जाम को लेकर देशभर में सियासत गरम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को कोटा पहुंचकर छात्रों के मुद्दों पर अपनी मुहिम शुरू करने वाले हैं, जबकि बीजेपी उनके दौरे का विरोध कर रही है। लेकिन इस राजनीतिक टकराव के बीच कोटा के छात्र और अभिभावक एक अलग ही बात कह रहे हैं। उनका साफ कहना है कि एक पार्टी पेपर लीक रोक नहीं पाई और दूसरी परीक्षा से ठीक पहले राजनीति कर रही है। ऐसे समय में वे सिर्फ पढ़ाई करना चाहते हैं और राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक