कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की कैलास यात्रा शुरू होने से पहले ही विवादों में है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया था कि नेपाल के एक होटल में उन्होंने चिकन खाया। स्थानीय मीडिया ने स्टाफ के हवाले से खबर चलाई कि राहुल ने रेस्तरां में नॉन वेज मंगाया था। उनके मुताबिक, “राहुल ने चिकन कुरकुरे मंगाया था। उन्होंने दो बार खाना ऑर्डर किया था।” इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इसे मुद्दा बनाया। विवाद काफी गरमा गया, इतना कि रेस्तरां को इस मामले पर सफाई देनी पड़ी। रेस्तरां ने कहा- कांग्रेस अध्यक्ष ने शाकाहारी खाना मंगाया था। रेस्तरां की ओर से इस बाबत पहले कोई बयान नहीं जारी किया गया।

राहुल 31 अगस्त को काठमांडू पहुंचे थे। उन्होंने यहां वूटू रेस्तरां में डिनर किया था। चूंकि राहुल भारत में जाने-माने नेता हैं, लिहाजा होटलकर्मियों से स्थानीय मीडिया ने पूछा था कि राहुल ने क्या खाया? एक वेटर ने पत्रकारों को बताया, “उन्होंने नेवारी प्लैटर (थाली) के साथ चिकन कुरकुरे मंगाया था, जो कि उन्हें काफी अच्छा लगा था। राहुल ने दो बार खाना ऑर्डर किया था।”

सुनें होटल के वेटर ने एक चैनल से बातचीत में क्या कहा–

