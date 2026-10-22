केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कांग्रेस पार्टी और उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा। शिवराज ने कहा कि हमारे मित्र राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम ट्रैवलर हैं।

शिवराज ने कहा कि जब देश उत्साह और आनंद में डूबा रहता है और दशहरा जैसा पर्व भी मनाता है तो उनको (राहुल गांधी) अच्छा नहीं लगता, और वह विदेश निकल जाते हैं। उन्होंने कहा कि रिजीम चेंज एक गैंग बनी है, जो कई तरह के हसीन सपने देख रही है कि ऐसे अराजकता फैलाकर वह सत्ता में आ जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यहां सत्ता नहीं, देश सवाल है, विकसित भारत। उसके लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी जुटे हुए हैं। शिवराज के कहा कि इस गैंग के ऐसे मंसबे कभी पूरे नहीं होंगे। मैं उनसे अपील करता हूं कि समस्या न रहें कभी समाधान तो बनें।

1 नवंबर को कांग्रेस की रामलीला मैदान में होने वाली रैली को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में शिवराज ने कहा कि उन भयानक घटनाओं को जब हमारे सिख भाई-बहन का नाम केवल कत्ल किया गया, बल्कि आग में झोक भी दिए गए थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उस दिन तो सचमुच कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए थी।

प्रशांत भूषण के रिजीम चेंज वाले बयान पर सियासत तेज

प्रशांत भूषण के रिजीम चेंज वाले बयान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बयानबाजी जारी है। इससे पहले भी शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि यह समझकर कि वे चुनाव नहीं जीत सकते क्योंकि जनता उनका समर्थन नहीं करेगी, वे देश में अराजकता फैलाने और देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में हुई घटनाओं के बाद से ही इस तरह की चीजें चल रही हैं। भ्रम, झूठ और अफवाहें फैलाकर लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। मैंने राहुल गांधी जितना झूठ बोलने वाला इंसान कभी नहीं देखा। बाकी लोग तो बस मोहरे हैं; उनके नाम चाहे जो भी हों, वे सब एक जैसे ही हैं।

चौहान ने कहा था कि कुछ मुट्ठी भर लोग देश में अराजकता फैलाना और शांति भंग करना चाहते हैं। लेकिन यह भारत है, बांग्लादेश नहीं। यहां हम भगवान राम के आदर्शों और राज्य-संचालन पर भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का सम्मान करते हैं। ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। देश इन नकारात्मक और बेकार लोगों को पूरी तरह से खारिज कर देगा।

विपक्ष की ओर से सत्ता परिवर्तन की मांग पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की शुरुआत यहां कांग्रेस पार्टी या आजादी के बाद के आधुनिक भारत से नहीं हुई है। भारत अपने स्वभाव से ही एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और यहां के लोगों को लोकतंत्र में पूरा भरोसा है। भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल जैसे देशों के रास्ते पर नहीं जा सकता।

राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शनिवार को राजनाथ सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता परिवर्तन कांग्रेस नहीं, बल्कि जनता चाहती है। अब इस सरकार के जाने का समय आ गया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का अधिकार है और अगर जनता को लगता है कि सरकार की नीतियां गलत हैं और संसद में उसकी बात नहीं सुनी जा रही, तो लोगों के पास विरोध करने का सिवाए कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

पश्चिम बंगाल के मालदा में भाजपा समर्थक की गोली मारकर हत्या, परिवार ने TMC से जुड़े लोगों पर लगाया आरोप

पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक 35 साल के भाजपा समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि बुधवार शाम को इंग्लिश बाजार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रामकेली इलाके में समीर घोष पर पहले धारदार हथियारों से हमला किया गया और फिर उन्हें दो गोलियां मारी गईं। पढ़ें पूरी खबर।