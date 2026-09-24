गुरुवार शाम को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी की राजनीतिक समझ शून्य है। वो 56 साल हैं लेकिन कहते हैं कि 50 साल से राजनीति को देख रहे हैं।
राहुल गांधी द्वारा ‘एंटी इनकंबेंसी’ को लेकर दिए गए बयान पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि उन्हें यह नहीं पता कि भारत की राजनीति में कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकंबेंसी बहुत मजबूत रही है। उन्होंने कहा कि 1967 के बाद से तमिलनाडु में कांग्रेस कभी नहीं लौटी है, तब कभी बीजेपी का नाम नहीं था।
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि 1977 के बाद से पश्चिम बंगाल में, 1990 के बाद से बिहार में, 1989 के बाद से यूपी में, 1999 के बाद से उड़िसा में कभी कांग्रेस नहीं रही है।
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उन्होंने कहा कि जिस जमाने में चुनावों के दौरान गोलियां चलती थीं और बैलेट बॉक्स लूटे जाते थे, तब तक कांग्रेस के खिलाफ भी एंटी इनकंबेंसी काम नहीं करती थी। जब से पारदर्शी चुनाव हो गए हैं, तब से कांग्रेस को सत्ता में आने के लाले पड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जब से सोनिया-राहुल राजनीति में आए हैं, तब से कांग्रेस को एंटी-इनकंबेंसी का ज्यादा सामना करना पड़ा है।