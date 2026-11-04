कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती देने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वह (राहुल गांधी) किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वह भारत के लोगों को मूर्ख समझते हैं?

गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को ‘चिरकुट’ बताते हुए कहा कि वह चिरकुट की तरह बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “भारत की इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में जानी जाती है। वह ‘चिरकुट’ हैं और ‘चिरकुट’ की तरह ही बात करते हैं।”

‘अमित शाह का चैलेंज स्वीकार करें राहुल गांधी’

केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें गृह मंत्री अमित शाह का चैलेंज स्वीकार करना चाहिए और संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए तारीख तय करनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को ओपन चैलेंज दिया। अब राहुल गांधी को आगे बढ़कर इसे स्वीकार करना चाहिए और संसद का विशेष सत्र बुलाने की तारीख तय करनी चाहिए।

‘संसद में बैठते हैं पीएम तो बहस करें’

गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि संसद विपक्ष के नेता के लिए सवाल उठाने और प्रधानमंत्री के साथ बहस करने का सही मंच है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “संसदीय सिस्टम में अगर LOP है, अगर नहीं है, तो इस्तीफा दें। फिर हम आगे बात करेंगे। अगर LOP है, तो LOP के लिए जगह है संसद। प्रधानमंत्री संसद में बैठते हैं। बहस करें।”

‘सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिए सबूत’

केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान राहुल गांधी पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) समेत चुनावी प्रोसेस से जुड़े अपने आरोपों के जरिए देश को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता द्वारा पेश किए गए सबूतों पर सवाल उठाते हुए सिंह ने पूछा कि गांधी ने इसे चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं सौंपा।