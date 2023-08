राहुल गांधी के लद्दाख दौरे के पीछे एक बड़ी सियासत, बीजेपी को सीधी चोट पहुंचाने की तैयारी

कांग्रेस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लद्दाख दौरा 25 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।

लद्दाख में राहुल गांधी (Source- PTI)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दो दिवसीय दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने अपनी पार्टी के सदस्यों से मिलने के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं के साथ बातचीत की। सूत्रों ने बताया कि लेह में राहुल अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में शुक्रवार को एक फुटबॉल मैच भी देखा। बाद में उन्होंने सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों और नौकरशाहों सहित नागरिक समाज के सदस्यों के साथ बैठक की। लद्दाख प्रवास के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कारगिल स्मारक भी जाएंगे। वह 20 अगस्त को अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन लद्दाख की पैंगोंग झील पर मनाएंगे और 25 अगस्त को 30 सदस्यीय लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC)-कारगिल चुनाव की बैठक में भी शामिल होंगे। राहुल गांधी के LAC का दौरा करने के भी आसार हैं। सूत्रों ने कहा कि राहुल सोनम वांगचुक से भी मिलेंगे, जिन्होंने लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत लाने के लिए दबाव बनाने के लिए इस साल जनवरी में गणतंत्र दिवस की शुरुआत में पांच दिवसीय पर्यावरण उपवास रखा था।

