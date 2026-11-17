कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने माता-पिता सोनिया गांधी और राजीव गांधी को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी की आलोचना का जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भगवान शिव और माता पार्वती की एक तस्वीर शेयर करते हुए बीजेपी और आरएसएस के समर्थकों पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि उनके दिलों में डर, गुस्से और नफरत ने ऐसा जाल बुन दिया है, जो उन्हें प्रेम को महसूस करने और उसे जाहिर करने से रोकता है। उन्होंने अपनी पोस्ट के आखिर में ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ लिखा।

दरअसल, मंगलवार को राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ के लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने बचपन की एक याद शेयर करते हुए बताया था कि वह अपनी मां को पिता राजीव गांधी की गोद में बैठे हुए देखा करते थे। राहुल के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने उनकी आलोचना की और कहा कि उन्होंने अपनी मां को शर्मिंदा किया है।

भगवान शिव और माता पार्वती की तस्वीर शेयर कर राहुल का जवाब

बीजेपी नेताओं की आलोचना के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कर्नाटक के एक मंदिर की मूर्ति की तस्वीर शेयर की। इस मूर्ति में भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती को दिखाया गया है। इसके साथ राहुल ने लिखा, “बीजेपी और आरएसएस के समर्थकों के दिलों में डर, गुस्से और नफरत ने ऐसा जाल बुन दिया है, जो उन्हें प्रेम को महसूस करने और उसे जाहिर करने से रोकता है। एक सच्चे हिंदू के तौर पर मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें इस जाल से मुक्त करूं, ताकि वे भी अपने जीवन में प्रेम और अपनेपन की खूबसूरती और खुशी को महसूस कर सकें।”

राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट के अंत में ‘सत्यम शिवम सुंदरम’ लिखा। इसका अर्थ सत्य, शिव और सुंदरता से जुड़ा है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने एक बार फिर हिंदू धर्म को प्रेम, शांति और सद्भाव से जोड़ने की कोशिश की।

हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

राहुल गांधी के माता-पिता को लेकर दिए गए बयान पर असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हिमंत बिस्वा सरमा ने भी निशाना साधा था। कभी कांग्रेस में रहे सरमा ने राहुल के बयान का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, “माफ कीजिए मैडम, वह आपकी जिंदगी के इतने खास दिन पर भी आपको शर्मिंदगी से नहीं बचा सके। देश ने यह बात बहुत पहले समझ ली थी। उम्मीद है कि अब आप भी समझ जाएंगी कि इस प्रोडक्ट को लॉन्च और रिलॉन्च नहीं किया जा सकता।”

राहुल गांधी के भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति वाली तस्वीर शेयर करने के बाद हिमंत सरमा ने एक और पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि किसी व्यक्ति का पतन उस समय तेजी से शुरू होता है, जब वह भगवान के सामने खड़े होने के बजाय खुद को भगवान की तरह पेश करने लगता है।

सरमा ने कहा कि किसी आम इंसान को शिव और पार्वती के रूप में दिखाना भक्ति नहीं, बल्कि अहंकार है। कोई भी गांधी या कोई दूसरा इंसान भगवान नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि हम अपने भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, खुद की तुलना उनसे नहीं करते। महानता की नींव विनम्रता है और जब उसकी जगह अहंकार ले लेता है, तो पतन शुरू हो जाता है।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी की राहुल गांधी की आलोचना

बीजेपी की उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने X पर लिखा कि राहुल गांधी को मां के प्रति सम्मान, महिलाओं की गरिमा और भारत माता के सम्मान की कोई समझ नहीं है।

चौधरी ने कहा कि जो व्यक्ति रिश्तों में सम्मान की सीमाओं और सार्वजनिक जीवन में अपनी अभिव्यक्ति की मर्यादा को नहीं समझता, उससे राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाने के दौरान संयम, संवेदनशीलता और सही निर्णय लेने की उम्मीद कैसे की जा सकती है।

पहले भी भगवान शिव का जिक्र कर चुके हैं राहुल गांधी

राहुल गांधी इससे पहले भी कई मौकों पर भगवान शिव और हिंदू धर्म का जिक्र कर चुके हैं। 1 जुलाई 2024 को लोकसभा में दिए गए भाषण के दौरान वह भगवान शिव की तस्वीर लेकर पहुंचे थे। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि भगवान शिव निडरता और अहिंसा के प्रतीक हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा था कि सच्चा हिंदू धर्म डर और नफरत नहीं, बल्कि साहस और शांति का संदेश देता है। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव की तस्वीर का हवाला देते हुए कहा था कि शिव का संदेश डर से मुक्त होने और अहिंसा के रास्ते पर चलने का है।

हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच अंतर बताते रहे हैं राहुल

राहुल गांधी कई सालों से अपने भाषणों और रैलियों में हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच अंतर बताने की कोशिश करते रहे हैं। 12 दिसंबर 2021 को जयपुर में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि एक हिंदू अपना पूरा जीवन सत्य की तलाश में लगा देता है, जबकि हिंदुत्ववादी सत्ता हासिल करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करता है।

उन्होंने महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे का उदाहरण देते हुए कहा था कि महात्मा गांधी हिंदू थे, जबकि गोडसे हिंदुत्ववादी था। राहुल के मुताबिक, एक हिंदू डर पर विजय हासिल करता है, जबकि हिंदुत्ववादी डर से भरा होता है और यही डर उसके भीतर नफरत पैदा करता है।

इससे पहले 12 नवंबर 2021 को वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में भी उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदुत्व को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा था कि जब हिंदू धर्म पहले से मौजूद है, तो हिंदुत्व की जरूरत क्यों है? राहुल ने कहा था कि उपनिषद निर्दोष लोगों की हत्या करने या अल्पसंख्यकों को पीटने की शिक्षा नहीं देते। उनके मुताबिक, हिंसा का संबंध हिंदुत्व से है, हिंदू धर्म से नहीं।

‘शिव जी की बारात’ कहकर भी दे चुके हैं सियासी संदेश

राहुल गांधी ने हाल के दिनों में विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों को ‘शिव जी की बारात’ भी बताया था। उन्होंने कहा था कि इस बारात में हर किसी का स्वागत है। इसके जरिए उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन को व्यापक बनाने की कोशिश की थी। इसी मुद्दे पर विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की थी।

कांग्रेस के एक नेता ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि राहुल गांधी का भगवान शिव से जुड़ाव केवल राजनीतिक रणनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि वह व्यक्तिगत रूप से भी भगवान शिव में आस्था रखते हैं।

भगवान शिव के जरिए हिंदू मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश?

राजनीतिक नजरिए से देखें तो राहुल गांधी का बार-बार भगवान शिव का जिक्र करना कांग्रेस की हिंदू मतदाताओं तक पहुंच बनाने की रणनीति का हिस्सा भी माना जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में हिंदू मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर गया है। ऐसे में राहुल गांधी हिंदू धर्म को लेकर बीजेपी के दावे को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं।

राहुल गांधी हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच अंतर बताते हुए यह संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू धर्म का मूल आधार प्रेम, अहिंसा और सत्य है, न कि नफरत या हिंसा। गौरतलब है कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व के बीच अंतर की चर्चा विनायक दामोदर सावरकर और हिंदुत्व पर लिखने वाले कई विद्वान भी कर चुके हैं। राहुल इसी अंतर को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाते रहे हैं। उनका प्रयास हिंदू धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा को धर्म से अलग करके देखने का भी है।

बीजेपी ने लंबे समय से भगवान राम और राम मंदिर को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा है। साल 1989 में पालमपुर में हुई पार्टी की बैठक में राम मंदिर का मुद्दा उसके राजनीतिक एजेंडे में शामिल हुआ था। इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर पार्टी ने लगातार अभियान चलाया। आज भी बीजेपी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच ‘जय श्री राम’ का नारा काफी लोकप्रिय है।

वहीं, राहुल गांधी भगवान शिव के जरिए हिंदू प्रतीकों और धार्मिक परंपराओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह बीजेपी की नकल करते हुए नहीं दिखना चाहते। इसके बजाय वह कांग्रेस के लिए एक अलग हिंदू पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें धर्मनिरपेक्ष राजनीति के साथ प्रेम और अहिंसा को भी जगह मिले।

हालांकि, इस रणनीति के सामने एक चुनौती भी है। आम लोगों के बीच हिंदू धर्म और हिंदुत्व को कई बार एक ही नजरिए से देखा जाता है। ऐसे में राहुल गांधी जब हिंदुत्व की आलोचना करते हैं, तो कुछ लोग इसे हिंदू धर्म की आलोचना के तौर पर भी समझ सकते हैं। यही वजह है कि भगवान शिव के जरिए प्रेम, शांति और अहिंसा का संदेश देना राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति का एक अहम हिस्सा बनता दिखाई देता है।

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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ 10 नवंबर 2026 को रिलीज हुई थी। वहीं 16 नवंबर को इसका विमोचन नई दिल्ली में हुआ। सोनिया गांधी की किताब रिलीज होते ही बेस्ट सेलर बन गई थी। सोनिया गांधी ने अपनी जिंदगी के कई अहम पहलुओं का जिक्र इस किताब में किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।