लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर बुधवार को बीजेपी ने जमकर सवाल खड़े किए। नीट पेपर लीक पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि धर्मेंद्र धर्मेंद्र प्रधान महज सिंबल हैं, शिक्षा की असली दुश्मन RSS है। उन्होंने कहा कि देश की हर यूनिवर्सिटी का वीसी RSS का आदमी है।

राहुल गांधी ने कहा कि प्राइवेट कंपनियां परीक्षा ले रही हैं और शिक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह से RSS ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जो विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, उनके परिवार के लोगों में बीजेपी-आरएसएस का विरोध करने की हिम्मत नहीं है, फिर भी वो खड़े हुए और विरोध किया।

#UPDATE | The word used by Lok Sabha LoP Rahul Gandhi has been expunged. https://t.co/UAFz7g60fP — ANI (@ANI) July 29, 2026

इसके बाद राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह के सदन में उपस्थित न होने का जिक्र करते हुए सवाल किया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। उन्होंने सीधे तौर पर नाम लेते हुए इसके लिए अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद सत्ता पक्ष के लोगों ने हंगामा कर दिया।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को गलत बताते हुए संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू ने उनसे माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिना सोचे समझे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने गलत बात कही है। इसके बाद लोकसभा स्पीकर की तरफ से राहुल गांधी को नसीहत दी गई कि वे बिना साक्ष्य के आरोप न लगाए। संसद के मानसून सत्र से जुड़े अपडेट्स के लिए क्लिक करें।

राहुल गांधी ने सदन के बाहर दोहराई अपनी बात

सदन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा, “मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन कि होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन कि होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था। पहले केस में वो दोषी हैं और दूसरे केस में वो सक्षम नहीं हैं। अगर उन्होंने कुछ ऑर्डर नहीं दिया तो वो सफाई दे दें।”

इमरान मसूद बोले- बच्चों के ऊपर गोली चलाने वाले माफी मांगे

सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि अगर बच्चों के ऊपर गोली चलाई जाएगी तो सदन में किसका नाम लिया जाएगा। अगर गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं हैं तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है।

इमरान मसूद ने कहा कि बच्चों ने फायरिंग करवाने वालों को माफी मांगनी चाहिए। आपने बच्चों के खिलाफ AK-47 का इस्तेमाल किया है, आपने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे, सरकार को माफी मांगनी चाहिए।

पीयूष गोयल बोले- राहुल गांधी के दावों का कोई आधार नहीं

बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सदन में राहुल गांधी ने जो दावे किए, उनका कोई आधार नहीं है। पीयूष गोयल ने कहा कि RSS एक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन है, जबकि शिक्षा मंत्रालय तय नियमों के अनुसार काम करता है। शिक्षा विभाग की अपनी व्यापक व्यवस्थाएं हैं; अधिकारी इन कामों की देखरेख करते हैं, और हमारी सरकार देश के लिए एक मजबूत व्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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AK-47, INSAS और SLR जैसी ऑटोमैटिक असॉल्ट राइफलों को ‘प्लाटून और सेक्शन आर्म्स’ की श्रेणी में रखा गया है। इन हथियारों का उपयोग व्यक्तिगत पुलिसकर्मियों द्वारा सामान्य कानून-व्यवस्था ड्यूटी के लिए नहीं किया जा सकता। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।