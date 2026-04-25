लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर (CIC) के तौर पर राज कुमार गोयल के चुने जाने पर असहमति जताई थी। उन्होंने तीन दूसरे उम्मीदवारों का नाम सुझाया था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमिटी ने पिछले साल 10 दिसंबर को बैठक में राज कुमार गोयल के नाम पर मुहर लगाई थी।

DoPT ने फाइल की सावर्जनिक

सिलेक्शन कमिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल थे। RTI एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने CIC और 8 इन्फॉर्मेशन कमिश्नरों की नियुक्ति से जुड़ी फाइलें सावर्जनिक कर दी हैं।

DoPT की वेबसाइट पर मौजूद दस्तावेज में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा 10 दिसंबर का लेटर भी शामिल है। इस दिन सिलेक्शन कमिटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने सर्च कमिटी द्वारा तैयार की गई शॉर्टलिस्ट में से 1991 बैच की IAS ऑफिसर सुमिता डावरा के नाम की सिफारिश की थी। सुमिता ने लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में सेक्रेटरी के तौर पर काम किया था।

ये चार नाम किए गए थे शॉर्टलिस्ट

फाइलों से पता चलता है कि कैबिनेट सेक्रेटरी की हेड वाली सर्च कमेटी ने CIC के पद के लिए चार नाम शॉर्टलिस्ट किए थे। इसमें सुमिता डावरा, राज कुमार गोयल, उमंग नरूला (AGMUT कैडर के रिटायर्ड IAS ऑफिसर और पूर्व सेक्रेटरी (पार्लियामेंट्री अफेयर्स) और वी श्रीनिवास (राजस्थान कैडर के IAS ऑफिसर) शामिल थे। शॉर्टलिस्ट किए गए सभी कैंडिडेट मौजूदा या रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे।

हालांकि 85 आवेदकों की लिस्ट में अलग-अलग बैकग्राउंड के नाम शामिल थे, हालांकि उनकी डिटेल्स नहीं दी गई हैं। इसमें लिखा है, “सर्च कमेटी ने 29 सितंबर, 2025 को हुई अपनी मीटिंग में (CIC के) पद के लिए मिले सभी आवेदनों के साथ-साथ सर्च कमेटी के मेंबर्स द्वारा सुझाए गए फील्ड के जाने-माने लोगों के नामों पर भी विचार किया और चार नामों को शॉर्टलिस्ट किया।”

राहुल ने सुझाए थे ये नाम

प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि अगर कमेटी शॉर्टलिस्ट के बाहर के कैंडिडेट्स पर विचार करना चाहती है, तो वह ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जस्टिस एस मुरलीधर और NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के पूर्व वाइस-चांसलर प्रोफेसर फैजान मुस्तफा के नाम रखेंगे।

सिलेक्शन कमिटी की मीटिंग में राहुल गांधी की असहमति और उनके सुझावों का रिकॉर्ड है। नोट्स में कहा गया है कि राहुल गांधी 8 इन्फॉर्मेशन कमिश्नरों में से एक के अपॉइंटमेंट से सहमत नहीं थे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया है। सर्च कमिटी की मीटिंग 29 सितंबर, 2025 को DoPT द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के बाद मिले आवेदन पर विचार करने के लिए हुई थी।

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