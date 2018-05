यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी अपने बेटे और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ मेडिकल चेकअप के लिए रविवार रात विदेश रवाना हो गईं। दोनों कहां गए हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी और साथ ही सत्‍ताधारी भाजपा के ट्रोल्‍स पर भी निशाना साधा। उन्‍होंने ट्वीट किया, ”सोनिया जी की वार्षिक चिकित्सा जांच के लिए उनके साथ कुछ दिनों के लिए भारत से बाहर रहूंगा। भाजपा के सोशल मीडिया ट्रोल समूह के मेरे दोस्‍तों : ज्यादा परेशान मत होइएगा… मैं जल्द ही वापस लौटूंगा।” सोनिया गांधी की 2011 में अमेरिका में एक सर्जरी हुई थी। पीटीआई के अनुसार, राहुल गांधी एक सप्ताह में स्वदेश लौट आएंगे जबकि सोनिया कुछ अधिक समय तक विदेश में रहेंगी।

रविवार को राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। दरअसल, उत्तर प्रदेश के बागपत में प्रधानमंत्री की रैली के एक दिन पहले प्रदर्शन के दौरान एक किसान की मौत हो गई थी। यहां से 50 किलोमीटर दूर कैराना लोकसभा सीट पर 28 मई को उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा, “उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसान सोच रहे हैं कि यूपीए की स्कीम का श्रेय लेने वाले प्रधानमंत्री रोडशो में उनके खेतों से होकर पार करते हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं देते हैं। दुर्भाग्यवश, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान देने वाले उदयवीर जैसे किसान यह नजारा देखने के लिए जीवित नहीं रहे।”

Will be out of India for a few days, accompanying Sonia ji to her annual medical check up.

To my friends in the BJP social media troll army: don’t get too worked up…I'll be back soon!

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 27, 2018