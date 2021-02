मोदी सरकार के बजट पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा और इसे किसान और ग़रीबों का विरोधी बजट करार दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसे ‘अमीर दोस्तों’ का बजट बताया है। हालांकि संसद भवन से निकलने का बाद जब मीडिया ने उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की थी तब वह चुप्पी साधे हुए थे। अब लोकसभा के अंदर की उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोगों को कहना है कि बजट भाषण के दौरान वह बोर हो रहे थे।

बजट के शुरुआत में निर्मला सीतारमण ने रवींद्रनाथ टैगोर की कविता सुनाई और महामारी, लॉकडाउन का जिक्र किया। इस बीज ट्वटरातियों की नजर कुछ मजेदार ढूंढ रही थी। ज़ाहिर सी बात है कि अगर स्क्रीन पर राहुल गांधी की तस्वीर होगी तो सभी का ध्यान उस ओर जाएगा। लोगों ने देखा कि राहुल गांधी ऐसी मुद्रा में बैठे हैं जैसे कि उन्हें यह भाषण अच्छा नहीं लग रहा और यह अरुचिकर है। फिर क्या था स्क्रीनशॉट लेकर इसे सोशल मीडिया पर तैरा दिया गया। लोग एक से एक कॉमेंट करने लगे।

प्रवीन नाम के यूजर ने ट्विटर पर लिखा, ‘जब आपका पॉलिटिकल साइंस का ढेर सारा रिविजन बाकी हो और तभी बजट भी आ जाए। यही हाल होगा।’

When u have lots of pending revision of polity

.

Tbhi budget bhi aa jaaye

Upsc aspirant:#RahulGandhi #Budget2021 @CuteMaurya pic.twitter.com/SMDgfjgQ2W

— Praveen (@pkbhardwaj03) February 2, 2021