लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड के हल्द्वानी में रविवार को BNS और एससी/एसटी एक्ट की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई।

यह एफआईआर गांधी के उस बयान के एक दिन बाद दर्ज हुई जिसमें उन्होंने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए ‘शुद्धिकरण हवन’ को लेकर कार्रवाई की मांग की थी। यह हवन कांग्रेस अध्यक्ष और दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के कुछ दिन बाद आयोजित किया गया था।

राहुल गांधी ने इस आयोजन को ‘अपराध’ बताते हुए कहा कि यह पूरे देश में दलितों के साथ होने वाले ‘छुआछूत’ को दिखाता है और ‘बीजेपी-आरएसएस की मानसिकता’ को उजागर करता है। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस की मांग है कि हल्द्वानी में हुए इस आयोजन के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की जाए।

हल्द्वानी के सिटी एसपी मनोज कुमार कत्याल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि गांधी के खिलाफ यह एफआईआर हल्द्वानी की जवाहर नगर कॉलोनी के निवासी अमित कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई है।

शिकायत में क्या-क्या आरोप?

अपनी शिकायत में 26 वर्षीय अमित कुमार ने कहा कि वह वाल्मीकि समुदाय से हैं। उन्होंने बताया कि 11 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए ‘सफाई अभियान और धार्मिक अनुष्ठान’ में उन्होंने और अनुसूचित जाति समुदाय के अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया था। उनके मुताबिक, इस आयोजन का किसी व्यक्ति या जाति से कोई संबंध नहीं था।

शिकायत में कुमार ने कहा कि इसके बावजूद राहुल गांधी ने 29 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना पूरी जानकारी के इस आयोजन को ‘छुआछूत’ से जोड़ दिया और इसे अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध बताया। उन्होंने आयोजन में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की।

कुमार ने कहा कि वह खुद वाल्मीकि समुदाय से हैं लेकिन राहुल गांधी के बयान के बाद उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया गया जो छुआछूत को बढ़ावा देता है और दलित विरोधी है। उनका दावा है कि इन आरोपों के बाद अलग-अलग समुदायों के बीच तनाव और दुश्मनी बढ़ गई है।

राहुल गांधी के खिलाफ किन-किन धाराओं में एफआईआर

पुलिस ने अमित कुमार की शिकायत के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, धारा 299 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(q) लगाई गई है।

धारा 196 अलग-अलग समूहों के बीच धर्म, जाति आदि के आधार पर दुश्मनी बढ़ाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कृत्यों से जुड़ी है। धारा 299 किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने से संबंधित है। वहीं एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(q) किसी सरकारी अधिकारी को झूठी या बेबुनियाद जानकारी देकर एससी/एसटी सदस्य को नुकसान पहुंचाने या परेशान करने से संबंधित है।

शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस को ‘मुद्दा विहीन’ पार्टी बताया था। उन्होंने यह भी कहा था कि हवन करने वाले लोग बीजेपी कार्यकर्ता नहीं थे।

‘खड़गे के मंच का शुद्धिकरण करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दें पीएम’

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा। साथ ही, कांग्रेस सांसद ने मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी वाली जनसभा का जिक्र कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।



