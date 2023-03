Rahul Gandhi Disqualified: कौन है वो शख्स जिसकी वजह से गई राहुल गांधी की संसद सदस्यता?

Who is Purnesh Modi: राहुल गांधी को जिस मामले में सजा सुनाई गई है, वह याचिका उनके खिलाफ बीजेपी के विधायक और गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा दायर की गई थी।

Purnesh Modi की याचिका पर सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा सुनाई है (Image- PTI & Purnesh Modi)

Rahul Gandhi News: कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सूरत कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम कमेंट मामले’ में दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे। राहुल गांधी को जिस मामले में सजा सुनाई गई है, वह याचिका उनके खिलाफ बीजेपी के विधायक और गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा दायर की गई थी। पूर्णेश मोदी लगातार तीसरे बार के विधायक हैं। वह सूरत वेस्ट विधानसभा सीट का गुजरात विधानसभा में प्रतिधिनित्व करते हैं। वह गुजरात सरकार में सड़क और भवन मंत्री रह चुके हैं। पूर्णेश मोदी 13वीं गुजरात विधानसभा में पहली बार विधायक चुने गए थे। वह उपचुनाव में जीतकर आए थे। उस समय बीजेपी की विधायक किशोर वांकावाला के निधन के बाद हुए चुनाव में बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी चुना था। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्णेश मोदी ने 77 हजार वोटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इकबाल पटेल को मात दी। Also Read Explained: क्यों गई राहुल गांधी की सांसदी? जानिये कांग्रेस नेता के पास अब क्या विकल्प 2022 में और बढ़ गया जीत का अंतर पिछले साल गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्णेश मोदी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने सूरत वेस्ट विधानसभा सीट पर कांग्रेस के संजय आर शाह को 1 लाक 4 हजार 312 वोटों के अंतर से मात दी। इस चुनाव से पहले पूर्णेश मोदी भूपेंद्र पटेल की सरकार में मंत्री थे। पूर्णेश मोदी 2009 से 20112 तक और 2013 से 2016 तक सूरत शहर में बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें ओबीसी समुदाय का बड़ा नेता माना जाता है। Free Press Journal की एक रिपोर्ट के अनुसार, पूर्णेश मोदी का बचपन गरीबी में बीता है। रिपोर्ट में सूरत के नेताओं के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में चाय बेचने का काम भी किया है। पूर्णेश मोदी ने बाद में वकालत की पढ़ाई भी की। बीजेपी में एक छोटे कार्यकर्ता की तरह जुड़ने के बाद वह बूथ कार्यकर्ता, वार्ड प्रमुख से लेकर विधायक तक का सफर तय कर चुके हैं। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram