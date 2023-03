राहुल के निलंबन पर नीतीश कुमार की चुप्पी पर गिरिराज सिंह का तंज, बोले- खुश होंगे बिहार के सीएम

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को सावरकर जैसा बनने में कई जन्म लग जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (image source: ANI)

