लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग कर रही है लेकिन वह पेपर लीक के मामले में पूरी तरह फेल साबित हुई है।

राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर कहा, “मेट्रो बंद करो, रास्ते बंद करो, दुकानें बंद करो, इंटरनेट बंद करो, खाना बंद करो… अपना हक मांग रहे छात्रों के किलाफ सरकार ने ये क्रूर कदम उठाए।”

राहुल गांधी ने कहा कि बस एक चीज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंद नहीं कर पाए वह है पेपर लीक।

मेट्रो बंद करो।

रास्ते बंद करो।

दुकानें बंद करो।

Internet बंद करो।

खाना बंद करो।



अपना हक़ मांग रहे छात्रों के ख़िलाफ़ सरकार ने ये क्रूर कदम उठाए।



बस एक चीज़ बंद नहीं कर पाए, मोदी जी – पेपर लीक। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 25, 2026

दिल्ली में 18 मेट्रो स्टेशन बंद

नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन को कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। इस बीच, दिल्ली में 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है, नई दिल्ली में कई जगह पर भारी सुरक्षा बल तैनात है और इंटरनेट भी बंद किया गया है।

सीजेपी के प्रदर्शन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स यहां पढ़ें।

इन मुद्दों को उठाते हुए ही राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पेपर लीक के मामले में केंद्र सरकार को सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए।

सीजेपी ने भी कहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर से नहीं हटेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिन छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया वे अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन सरकार ने उनकी आवाज बंद करने की कोशिश की।

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केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि वह पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और कदम उठाने के लिए तैयार है लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाएगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।