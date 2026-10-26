Rahul Gandhi Convoy Vehicles Collide: उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले में शामिल गाड़ियां आपस में टकरा गईं। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जबकि राहुल गांधी सुरक्षित हैं। सुल्तानपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कांग्रेस नेताओं की चार निजी गाड़ियां, जो लखनऊ से राहुल गांधी के काफिले के पीछे आ रही थीं, तब आपस में टकरा गईं जब उनमें से एक ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया।

यह हादसा तब हुआ जब राहुल गांधी सुल्तानपुर जा रहे थे। वहां एक एमपी-एमएलए कोर्ट में सोमवार को उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में फैसला सुनाया जाना है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, कांग्रेस नेता सोमवार सुबह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे।

एयरपोर्ट पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय पार्टी नेता राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए थे। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और रायबरेली से सांसद हैं।

VIDEO | Sultanpur, Uttar Pradesh: Congress MP Rahul Gandhi's convoy involved in a minor collision on the Purvanchal Expressway; the Congress leader is safe and no one was seriously injured.



(Source: Third Party)



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/d8jp61yd2p)… pic.twitter.com/MaVS1bsa10 — Press Trust of India (@PTI_News) October 26, 2026

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले बेंगलुरु में एक रैली के दौरान, राहुल गांधी द्वारा तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है। सुल्तानपुर में जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और स्थानीय बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। गांधी 2023 में अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई।

अदालत ने शुरुआत में फैसला सुनाने के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की थी, जिसे बाद में बदलकर 26 अक्टूबर कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि अदालती कार्यवाही को देखते हुए सुल्तानपुर में, खासकर कोर्ट परिसर के आसपास, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार को सुल्तानपुर की एक विशेष अदालत ने जमानत दी है। राहुल गांधी को मानहानि के मामले में जमानत मिली है। उन्हें 25 हजार की सिक्योरिटी और 25 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली है। करीब 6 साल पहले राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ एक टिप्पणी की थी और इसी को लेकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने केस दर्ज कराया था। राहुल गांधी के खिलाफ कई मानहानि के मामले दर्ज हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…