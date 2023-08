Rahul Gandhi: सांसदी बहाल होने के बाद राहुल गांधी का वायनाड दौरा, केरल कांग्रेस ने की बड़ी तैयारी

राहुल गांधी का दोपहर 3.30 बजे कलपेट्टा स्थित नए बस स्टैंड परिसर में स्वागत होगा। इस मौके पर राहुल गांधी कैथांगु परियोजना के तहत बनाए गए घरों की चाबियां आम लोगों को सौंपेंगे।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर जा रहे हैं। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद उनका यह पहला वायनाड दौरा है। वह दो दिन तक यहां रहेंगे। राहुल गांधी के दौरे से पहले केरल कांग्रेस के नेताओं में काफी उत्साह है और इसके लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं। मोदी सरनेम मामले में सूरत की एक अदालत ने उन्हे दोषी ठहराया था। सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद लोकसभा सचिवालय ने सांसद के रूप में उनकी सदस्यता बहाल करने के बाद वायनाड जिला कांग्रेस कमेटी शनिवार को जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भव्य स्वागत करने के लिए तैयार है। कब क्या होगा? राहुल गांधी का दोपहर 3.30 बजे कलपेट्टा स्थित नए बस स्टैंड परिसर में स्वागत होगा। इस मौके पर राहुल गांधी कैथांगु परियोजना के तहत बनाए गए घरों की चाबियां आम लोगों को सौंपेंगे। वह अगले दिन रविवार को दोपहर 12 बजे जिले के नल्लूरनाडु में अंबेडकर मेमोरियल कैंसर सेंटर में स्थापित एक हाई-टेंशन ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करेंगे। वह शाम 6.30 बजे कोझिकोड जिले के कोडानचेरी में एक सामुदायिक विकलांगता प्रबंधन केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। इससे पहले मंगलवार को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष वीटी सिद्दीकी ने कहा, “राहुल गांधी 12 अगस्त को वायनाड आ रहे हैं। हम उनके लिए गर्मजोशी से स्वागत की व्यवस्था करने जा रहे हैं और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक है।12 और 13 अगस्त को वह यहां रहेंगे। Also Read Rahul Gandhi News: ‘मणिपुर जल रहा लेकिन प्रधानमंत्री हंस रहे’, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर साधा निशाना सांसदी जाने के बाद भी वायनाड गए थे राहुल गांधी कांग्रेस नेता राहुल गांधी आखिरी बार वायनाड संसदीय सदस्यता जाने के बाद 10 अप्रैल को गए थे। इस दौरान राहुल गांधी ने भाषण देते हुए कहा था,” ‘मेरी संसद सदस्यता छीन ली गई, मेरा घर छीन लिया, मेरे पीछे पुलिस लगा दी, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है. 50 बार मेरा घर ले लो, लेकिन मैं भारत और वायनाड के लोगों के मुद्दों को उठाता रहूंगा, सांसद तो बस एक टैग है. यह एक पद है इसलिए बीजेपी टैग हटा सकती है, वे पद ले सकते हैं, वे घर ले सकते हैं और वे मुझे जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन वे मुझे वायनाड के लोगों का प्रतिनिधित्व करने से नहीं रोक सकते हैं।”

