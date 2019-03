पाकिस्तान के बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक को लेकर सियासी रस्साकसी अभी खत्म नहीं हुई है। राहुल के करीबी सैम पित्रोदा ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भी विपक्ष की तरह एयर स्ट्राइक में मारे गए 300 आंतकियों के सबूत मांगे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि 300 से ज्यादा आतंकी मारे गिए लेकिन मुझे इससे जुड़े कुछ और सबूत दे दें।

पित्रोदा का कहना है कि ”अंतरराष्‍ट्रीय मीडिया हमले को लेकर कुछ और ही बता रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्‍स और दूसरे अखबारों की रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले में कोई मारा नहीं गया। इसलिए मैं इस संबंध में और सबूत चाहता हूं। लेकिन मेरे सवाल उठाने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं राष्ट्र विरोधी हूं। इतना ही नहीं पित्रोदा का कहना है कि कुछ लोगों की गलती के चलते पूरे पाकिस्तान को सजा भुगतनी पड़ रही है।” उनका कहना है कि पूरा पाकिस्तान दोषी नहीं है। उन्होंने कहा, ‘मैं एक गांधीवादी हूं। मैं बातचीत में ज्यादा यकीन करता हूं और मेरा मानना है कि सभी को बात करनी चाहिए। केवल पाकिस्तान क्यों हमें पूरी दुनिया से बात करनी चाहिए।’ बता दें कि सैम पित्रोदा 2019 के आम चुनाव में मेनिफेस्टो कमिटी के सदस्य हैं।

#WATCH Sam Pitroda,Indian Overseas Congress Chief, says, “8 people(26/11 terrorists) come&do something, you don’t jump on entire nation(Pakistan).Naive to assume that just because some people came &attacked,every citizen of that nation is to be blamed.I don’t believe in that way” pic.twitter.com/K66Ds4p3ke

— ANI (@ANI) March 22, 2019