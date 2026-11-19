अमेरिका के शिकागो शहर स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र उनके लिए बेहद पवित्र है।

अगर विपक्ष चुनाव लड़ना बंद कर दे तो लोकतंत्र उसी पल खत्म हो जाएगा। राहुल ने साफ किया कि विपक्ष चुनावी व्यवस्था से बाहर नहीं होना चाहता, बल्कि उसमें जो कुछ हो रहा है, उसे जनता के सामने लाना चाहता है।

लोगों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में किसी समस्या की बात कहना भी उनके लिए आसान नहीं है। जब तक उनके पास 100 फीसदी सबूत न हों, तब तक वे इस तरह का दावा करने से बचना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को लेकर उनकी प्रतिबद्धता इतनी गहरी है कि वे इसकी मौजूदा व्यवस्था को तोड़ना नहीं चाहते।

राहुल गांधी ने आगे कहा कि अगर विपक्ष यह घोषणा कर दे कि वह अब चुनाव नहीं लड़ेगा, तो चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और वैधता पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। आम जनता की नजर में पूरी चुनावी व्यवस्था की वैधता खत्म हो सकती है। इसी वजह से कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल तमाम मुश्किलों के बावजूद चुनाव लड़ना जारी रखे हुए हैं।

व्यवस्था की कमियां जनता के सामने लाना चाहते हैं: राहुल

राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष की रणनीति चुनावों का बहिष्कार करना या लोकतंत्र के मौजूदा ढांचे को खत्म करना नहीं है। इसके बजाय विपक्ष चाहता है कि देश में जो कुछ हो रहा है, उस पर खुलकर चर्चा हो। लोगों के बीच लगातार बातचीत हो और जनता खुद पूरी स्थिति को समझे। उन्होंने कहा कि जब तक आम लोगों को व्यवस्था में हो रही घटनाओं की जानकारी नहीं होगी, तब तक वे उसके बारे में सही राय नहीं बना पाएंगे।

राहुल गांधी के मुताबिक, इस लड़ाई में विपक्षी दलों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बावजूद उन्होंने जानबूझकर चुनावी प्रक्रिया से अलग होने का फैसला नहीं किया। उनका मानना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनावी ढांचे में बने रहना जरूरी है।

चुनाव आयोग के अधिकारियों को लेकर भी किया दावा

अपने संबोधन में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें आयोग के भीतर से ही जानकारियां मिल रही हैं। राहुल के मुताबिक, चुनाव आयोग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी अब यह कह रहे हैं कि मौजूदा स्थिति में इस तरह काम जारी रखना उनके लिए मुश्किल हो रहा है।

उन्होंने कहा कि यह केवल समय की बात है, जब मौजूदा व्यवस्था का पूरा ढांचा ढह जाएगा। हालांकि, कार्यक्रम में उन्होंने इस दावे के समर्थन में कोई विस्तृत दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया।

राहुल गांधी ने अपनी बात के आखिर में भारतीय होने के मूल भाव का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र और उसकी बुनियादी संस्थाओं को बनाए रखना बेहद जरूरी है। उनके पूरे बयान का जोर इस बात पर रहा कि विपक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ने के बजाय उसके भीतर हो रही घटनाओं को सामने लाकर जनता के बीच चर्चा जारी रखना चाहता है।