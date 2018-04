बीजेपी का राहुल गांधी पर पलटवार: बिना देखे दो लाइन लिख सकते नहीं और…

संसद में सवाल उठाए जाने के वक्त मौजूद रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया है। संबित पात्रा ने एक समाचार चैनल से कहा- ”एक आदमी जो मोबाइल देखे बिना दो लाइन नहीं लिख सकता है वह 15 मिनट तक बोलना चाहता है।” राहुल गांधी के ‘संविधान बचाओ अभियान’ के जवाब में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पूरे गांधी परिवार को लपेटे में लिया। संबित पात्रा ने कहा- ”इस परिवार की हमेशा स्वामित्व की भावना रही है। नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और बंटवारे के लिए राजी हो गए। इंदिरा ने आपातकाल थोपा। राजीव गांधी ने सत्ता में बने रहने के लिए सिख दंगों को अनुमति दी। सोनिया और राहुल देश के किसी भी संस्थान को नहीं छोड़ रहे हैं।” बता दें कि राहुल गांधी ने सोमवार (23 अप्रैल) को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में उनके निशाने पर एकबार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे।

