वाह क्या स्वैग है! लद्दाख की सड़कों पर राहुल गांधी ने दौड़ाई बाइक, सामने आईं PHOTOS

कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर हैं। उनकी तरफ से शनिवार को पेंगोंग झील जाया गया जहां पर उन्होंने बाइक भी चलाई। सोशल मीडिया पर उनकी कई तस्वीरें वायरल हो गई हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख दौरे पर हैं। वे शनिवार को पेंगोंग झील गए जहां उन्होंने बाइक भी चलाई। सोशल मीडिया पर उनकी कई तस्वीरें वायरल हो गई हैं। उन तस्वीरों में राहुल गांधी बाइक चलाते दिख रहे हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स वियर भी पहन रखा है। उन तस्वीरों पर राहुल ने अपने पिता और पूर्व पीएम राजीव गांधी को याद किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पेंगोंग लेक जा रहा हूं। मेरे पिता कहा करते थे कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी का ऐसा अंदाज दिखा हो, इससे पहले भी उन्होंने बाइक चलाई है, कभी ट्रक चलाया है तो कभी खेतों को भी जोतने का काम किया है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही राहुल में ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि लद्दाख प्रवास के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कारगिल स्मारक भी जाएंगे। वह 20 अगस्त को अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन लद्दाख की पैंगोंग झील पर मनाएंगे और 25 अगस्त को 30 सदस्यीय लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC)-कारगिल चुनाव की बैठक में भी शामिल होंगे। यह बैठक 10 सितंबर को होने वाली है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कारगिल परिषद चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव से पहले गठबंधन बनाया है।

Follow us on



instagram

telegram