कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को राजस्थान के झालावाड़ में थे। एएनआई के मुताबिक राहुल गांधी ने सीबीआई के निदेशक को छुट्टी पर भेजने पर कहा,” पिछली रात सीबीआई के निदेशक को चौकीदार ने इसलिए छुट्टी पर भेजा है क्योंकि जांच एजेंसी रफाल पर सवाल खड़े कर रही थी।” वहीं पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी के अलावा अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने भारत और फ्रांस के बीच हुये रफाल लड़ाकू विमान सौदे में कथित आपराधिक कदाचार के लिये प्राथमिकी दर्ज कराने का अनुरोध करते हुये बुधवार को उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की।

इस याचिका में कहा गया है कि उनकी शिकायत में दर्शाये गये अपराधों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से समयबद्ध तरीके से जांच कराने और जांच की प्रगति रिपोर्ट समय समय पर शीर्ष अदालत को सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध् किया गया है। दोनों पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों और प्रशांत भूषण ने चार अक्टूबर को जांच ब्यूरो के निदेशक आलोक वर्मा से मुलाकात के बाद जांच ब्यूरो में अपनी शिकायत दायर की थी। आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच चल रहे गतिरोध के मद्देनजर ही मंगलवार को इन दोनों अधिकारियों को अवकाश पर जाने का निर्देश दिया गया था।

Fresh PIL filed in Supreme Court on #RafaleDeal by Advocate Prashant Bhushan, Former Union Ministers Yashwant Sinha and Arun Shourie, seeking court monitored CBI probe in the case. pic.twitter.com/uo32707cpR

