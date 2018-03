राहुल गांधी ने कसा तंज- मैं नरेंद्र मोदी, भारत का प्रधानमंत्री, आपका डाटा अमेरिकी कंपनियों को दे देता हूं

नरेंद्र मोदी ऐप से थर्ड पार्टी को डेटा लीक होने के आरोप पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप शुरू हुए हैं। राहुल गांधी ने एक वेबसाइट का आर्टिकल शेयर करते हुए ट्वीट किया,”मेरा नाम नरेंद्र मोदी है। मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। जब आप मेरा एप साइन अप करते हैं, मैं आपका सारा डेटा अपनी अमेरिकन कंपनियों को दे देता हूं।” आखिर में राहुल गांधी ने मीडिया को इस खबर को जगह देने के लिए धन्यवाद कहा। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद ही बीजेपी की ओर से आरोपों का जवाब आ गया। बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि-कांग्रेस केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी एप से भी डरती है।

दरअसल फ्रेंच सिक्योरिटी रिसर्चर इलियन एल्डरसन ने नरेंद्र मोदी एंड्रायड एप पर यूजर्स की निजी जानकारियां अमेरिकी कंपनी ‘क्लेवर टैप’ से शेयर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कई ट्वीट कर कुछ स्क्रीनशॉट के जरिए कथित सुबूत पेश करने का दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नमो ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोगों की निजी जानकारियां बिना उनकी जानकारी और अनुमति के अमेरिकी कंपनी को साझा की जा रही हैं।

Hi! My name is Narendra Modi. I am India’s Prime Minister. When you sign up for my official App, I give all your data to my friends in American companies.

Ps. Thanks mainstream media, you’re doing a great job of burying this critical story, as always.https://t.co/IZYzkuH1ZH

