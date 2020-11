कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के आर्थिक हालात को लेकर एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने अपने ट्वीट में आरबीआई के बुलेटिन में उस स्टेटमेंट को शेयर किया है, जिसमें कहा गया था कि जुलाई-सितंबर की तिमाही में भारत की जीडीपी 8.6 फीसदी नीचे रहेगी। राहुल ने द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपे बयान की कटिंग को शेयर कर कहा कि भारत पहली बार मंदी में पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों ने भारत की मजबूती को उसकी कमजोरी में बदल दिया है।

बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बुधवार को रिलीज किए गए मासिक बुलेटिन के लेख में एक अफसर ने कहा था कि भारत की जीडीपी जुलाई-सितंबर की तिमाही में 8.6% नीचे रहेगी। यानी कोरोनावायरस की वजह से इतिहास में पहली बार वित्त वर्ष के शुरुआती छह महीनों में लगातार दो बार निगेटिव ग्रोथ रेट की वजह से भारत मंदी के दौर में है।

India has entered into recession for the first time in history.

Mr Modi’s actions have turned India’s strength into its weakness. pic.twitter.com/Y10gzUCzMO

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 12, 2020