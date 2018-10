कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को वित्त मंत्री अरूण जेटली का यह आरोप लगाते हुए इस्तीफा मांगा कि उनकी बेटी मेहुल चोकसी के ‘‘पे-रोल पर थीं।’’ चोकसी कई करोड़ रुपये के पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी है। राहुल ने ट्विटर पर आरोप लगाया कि जेटली ‘‘फाइलों को दबाए रखे और उसे (चोकसी) भागने दिया।’’ कांग्रेस प्रमुख ने दावा किया कि मीडिया ने इस खबर को ‘‘नहीं दिखाया’’ लेकिन देश के लोग इससे अवगत हैं। उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक का खाता संख्या बताया जिससे जेटली की बेटी को कथित तौर पर धन स्थानांतरण हुआ था।

Arun Jaitlie’s daughter was on the payroll of thief Mehul Choksi. Meanwhile her FM daddy sat on his file & allowed him to flee.

She received money from ICICI a/c no: 12170500316

It’s sad that media has blacked out this story. The people of India won’t. #ArunJaitlieMustResign

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 22, 2018