लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं। राहुल गांधी कथित तौर पर पैलेट गन के पीड़ित छात्रों के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं। 20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था। इसी दौरान कथित तौर पर RAF द्वारा पैलेट गन चलाने की बात भी सामने आई थी।
पैलेट गन मामले को लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे राहुल गांधी, डीसीपी सचिन शर्मा से की मुलाकात
20 जुलाई को जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था।
Written by जनसत्ता न्यूज डेस्कEdited by Nitesh Dubey
नई दिल्लीUpdated:
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