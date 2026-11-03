लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से बहस के लिए चैलेंज दिया है। इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बहस की चुनौती दी थी और कहा था कि आप किसी भी मंच, किसी भी समय, बहस के लिए हिम्मत है तो आइए। 24 घंटे बीत जाने के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी को चुनौती देते हुए वीडियो जारी किया है।

राहुल गांधी ने X पर एक वीडियो में कहा, “24 घंटे हो गए मोदी जी। मैंने आपको चैलेंज दिया है। आप कहते हो कि विपक्ष देशद्रोही है। किसी भी मंच पर आप जगह चुनिए, डिबेट कीजिए मेरे साथ। देशद्रोही कौन है? विदेशी फोर्सेस का कनेक्शन किसका है? और किस प्रकार का कनेक्शन है? जल्दी से जल्दी कीजिए, डरिए मत। दोनों मिलेंगे, मीडिया होगी, देश के युवा होंगे, टेबल होगी, एक साइड आप बैठोगे, एक साइड मैं बैठूंगा। जिसको आप जज बनाना चाहते हो, बना दो। मोहन भागवत जी को बिठा दो, चलो और फिर डिबेट करते हैं।”

‘मोदी जी खुलकर बहस होगी’

राहुल गांधी ने कहा कि सवाल उठेंगे आर्थिक सिस्टम पर, आर्थिक स्ट्रक्चर पर, अमेरिका के साथ डील कैसे हुई, क्यों हुई, इतनी जल्दी क्यों हुई, सिर्फ आपने क्यों की, कैबिनेट को क्यों नहीं बताया, अडानी का केस बंद क्यों हुआ, Epstein- ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे खुलकर बहस होगी। उन्होंने कहा कि आ जाइए, डरिए मत और दूध का दूध, पानी का पानी कीजिए।

राहुल गांधी ने आगे कहा, “आप आरोप लगाते हैं ना मेरे ऊपर, आ जाइए, सब साफ हो जाएगा। बाकी चीजों पर आपने मानहानि केस लगा रखा है, शायद 45 केस मेरे ऊपर हैं। मगर इस डिबेट मामले पर, विदेशी कनेक्शन पर आप मानहानि नहीं लगा रहे हो। लगाइए ना, वहां भी बहस करेंगे, खुल के। ये सब बहस करते हैं, आइए। हैप्पी दिवाली, मोदी जी।”