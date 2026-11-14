ऑनलाइन सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय और दूसरे गिग वर्कर्स के लिए तेलंगाना सरकार ने बड़ी पहल की है। अब इन कर्मचारियों को दुर्घटना होने पर 5 लाख रुपये तक का बीमा और बीमारी के इलाज के लिए 10 लाख रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। इतना ही नहीं, राज्य के हर शहर में इनके लिए वाई-फाई वाले आराम केंद्र भी बनाए जाएंगे। यहां डिलीवरी वर्कर्स अपना वाहन खड़ा कर सकेंगे और कुछ देर बैठकर आराम भी कर सकेंगे। इस योजना का ऐलान कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया।

राहुल गांधी ने हैदराबाद में तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क भी मौजूद रहे। इस योजना के जरिए सरकार उन लोगों को राहत देना चाहती है, जो दिनभर बाइक और स्कूटर से लोगों के घर तक सामान पहुंचाते हैं या ऑनलाइन कंपनियों के लिए दूसरी सेवाएं देते हैं।

अब नहीं रुकेगी कमाई

राहुल गांधी ने कहा कि डिलीवरी का काम करने वाले लोग दिनभर सड़कों पर रहते हैं। तेज धूप हो या बारिश, उन्हें अपना काम पूरा करना पड़ता है। कई बार सड़क पर हादसा हो जाता है या तबीयत खराब हो जाती है। ऐसी हालत में उनकी कमाई बंद हो जाती है और इलाज का खर्च उठाना भी मुश्किल हो जाता है।

इसी परेशानी को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने गिग वर्कर्स को 5 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा बीमारी और इलाज के लिए 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। इससे जरूरत के समय कर्मचारियों को आर्थिक मदद मिल सकेगी।

आराम केंद्रों में बैठ सकेंगे डिलीवरी बॉय

राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स की एक और बड़ी परेशानी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये लोग शहरों में घंटों तक बाइक चलाते हैं और सामान पहुंचाते रहते हैं। लेकिन इनके पास ऐसी कोई तय जगह नहीं होती, जहां वे कुछ देर रुककर आराम कर सकें।

उन्होंने ऐलान किया कि तेलंगाना के हर शहर में गिग वर्कर्स के लिए वाई-फाई वाले रेस्ट जोन बनाए जाएंगे। यहां वे अपनी बाइक या स्कूटर खड़ा कर सकेंगे। बैठने, आराम करने और जरूरत पड़ने पर सोने की सुविधा भी होगी। साथ ही वाई-फाई मिलने से वे अपने काम से जुड़ी जरूरतें भी पूरी कर सकेंगे।

मोबाइल पर दिखेगा कितनी कमाई हुई

राहुल गांधी ने इस योजना की एक और खास बात बताई। उन्होंने कहा कि अब गिग वर्कर्स को अपने काम का पूरा डेटा देखने का अधिकार मिलेगा। राहुल गांधी के मुताबिक, आज बड़ी-बड़ी कंपनियां डेटा के आधार पर काम कर रही हैं। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सऐप और उबर जैसी कंपनियों के लिए भी डेटा बहुत जरूरी है। लेकिन जिन लोगों की मेहनत से ये काम आगे बढ़ता है, उन्हें ही अपने काम का पूरा हिसाब नहीं मिल पाता था।

उन्होंने कहा कि तेलंगाना की नई योजना के तहत अब गिग वर्कर्स अपने मोबाइल फोन पर काम की पूरी जानकारी देख सकेंगे। उन्हें पता चल सकेगा कि उन्होंने कितनी राइड पूरी कीं, कितना काम किया और उसके बदले कितने पैसे मिले। यानी अब अपनी मेहनत और कमाई का हिसाब देखने के लिए उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

राहुल गांधी ने कहा कि कुछ समय पहले उनकी मुलाकात तेलंगाना के गिग वर्कर्स से हुई थी। उस समय कर्मचारियों ने उन्हें अपनी परेशानियां बताई थीं। उन्होंने बताया था कि किस तरह दिनभर काम करने के बाद भी उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनके पास सुरक्षा की कोई पक्की व्यवस्था नहीं है।

राहुल गांधी ने कहा कि उस समय उन्होंने कर्मचारियों से वादा किया था कि कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना की सरकार उनकी मांगों पर काम करेगी। उनकी समस्याओं को दूर करने और उन्हें सुरक्षा देने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज सरकार उसी वादे को पूरा कर रही है।

डिलीवरी वर्कर की स्कूटी पर पीछे बैठकर निकले राहुल गांधी

योजना की शुरुआत से पहले राहुल गांधी गिग वर्कर्स के साथ बाइक रैली में भी शामिल हुए। हैदराबाद में यह रैली शिल्पारामम से शुरू होकर जयभेरी ग्राउंड तक पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी उनके साथ थे। रैली के दौरान राहुल गांधी एक गिग वर्कर की स्कूटी पर पीछे बैठे नजर आए। उन्होंने डिलीवरी वर्कर्स के साथ सफर किया और उनके बीच पहुंचकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

तेलंगाना सरकार की इस योजना में गिग वर्कर्स को तीन बड़ी सुविधाएं देने की बात कही गई है। पहली, दुर्घटना होने पर 5 लाख रुपये तक का बीमा। दूसरी, बीमारी के इलाज के लिए 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा। तीसरी, हर शहर में वाई-फाई वाले आराम केंद्र। इसके अलावा कर्मचारी अपने मोबाइल पर काम और कमाई का पूरा हिसाब भी देख सकेंगे।

दरअसल, ऑनलाइन डिलीवरी का काम करने वाले हजारों लोग रोजाना सड़कों पर मेहनत करते हैं। लेकिन बीमारी, दुर्घटना या आराम करने की जगह न होने जैसी परेशानियां उनके सामने बनी रहती हैं। ऐसे में तेलंगाना सरकार की यह योजना उनके लिए राहत भरी पहल साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि इन सुविधाओं को जमीन पर कितनी जल्दी लागू किया जाता है और कितने गिग वर्कर्स को इसका फायदा मिल पाता है।

राहुल गांधी बोले- गिग वर्कर्स को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं BJP-RSS

राहुल गांधी ने अपने भाषण में BJP-RSS पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में दो तरह की विचारधाराएं हैं। एक BJP-RSS की और दूसरी कांग्रेस की। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि BJP-RSS की सोच गिग वर्कर्स को बंधुआ मजदूर बनाने की है। वे चाहते हैं कि कर्मचारी 24 घंटे काम करें, मेहनत करें, हादसे में घायल हों या उनकी जान चली जाए, लेकिन इसका फायदा बड़े उद्योगपतियों और कंपनियों को मिले।

राहुल गांधी ने अंबानी-अडानी के साथ उबर और ओला जैसी कंपनियों का नाम लेते हुए कहा कि इन कंपनियों को गिग वर्कर्स की मेहनत का फायदा मिलता है, लेकिन कर्मचारियों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच इससे अलग है। गिग वर्कर्स और मजदूर देश की नींव हैं। कांग्रेस उन्हें सिर्फ काम करने वाला कर्मचारी नहीं, बल्कि अपना साझेदार बनाना चाहती है। पार्टी उनके लिए बीमा, हर ट्रांजैक्शन पर पैसे और आराम करने की तय जगह जैसी सुविधाएं देने की दिशा में काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस गिग वर्कर्स के साथ खड़ी है और उन्हें सुरक्षा देना चाहती है।