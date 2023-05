कर्नाटक जीत के बाद 10 दिन के लिए अमेरिका रवाना होंगे राहुल गांधी, विदेशी धरती पर खोलेंगे ‘मोहब्बत की दुकान’!

Rahul Gandhi: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी। (फोटो सोर्स: File/एक्सप्रेस)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 दिन के लिए अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। वे 28 मई को अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे और वे फिर वहां कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। बड़ी बात ये है कि जिस मोहब्बत की दुकान वाले नारे ने कर्नाटक में कांग्रेस को अप्रत्याशित जीत दिलवाई, अब उसी एक्सपेरिमेंट के साथ राहुल अमेरिका भी जा रहे हैं। वे 30 मई को सांटा क्लारा में ‘मोहब्बत की दुकान’ खोलने जा रहे हैं जहां पर कई लोगों के आने की उम्मीद लगी है। राहुल का अमेरिका दौरा कैसा रहने वाला है? उस कार्यक्रम का एक पोस्टर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उस पोस्टर में राहुल की तस्वीर के साथ मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही गई है। लिखा गया है कि धर्मनिष्पेक्ष और लोकत्रांतिक भारत को मजबूत करने के लिए सभी साथ आएं। इस कार्यक्रम के लिए रेजिस्ट्रेशन अभी से शुरू कर दिया गया है और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। वैसे राहुल गांधी 29-30 मई को प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करने वाले हैं, वहां पर उनका संबोधन भी हो सकता है। यानी कि अमेरिका में राहुल पूरी तरह सक्रिय रहने वाले हैं। Also Read सिद्धारमैया या डीके शिवकुमार नहीं, ये हैं कर्नाटक के रण से उभरे सबसे बड़े विजेता, बीजेपी भी हैरान मोहब्बत की दुकान क्या है ये? मोहब्बत की दुकान वाले नारे की बात करें तो राहुल गांधी ने सबसे पहले इसका जिक्र भारत जोड़ो यात्रा में किया था। तब उन्होंने कर्नाटक की धरती से ही ये संदेश दिया था कि वे यहां नफरत की दुकान बंद कर मोहब्बद की दुकान खोलने आए हैं। जब कर्नाटक में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिल गया, तब भी सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए राहुल ने इसी नारे का जिक्र किया। ऐसे में अभी के लिए ये नारा ही कांग्रेस की अपने आप में एक बड़ी रणनीति बन गया है और इसे पार्टी नफरत पर अच्छाई की जीत की तरह लगातार पेश कर रही है। ब्रिटेन दौरे पर हुआ था जमकर विवाद वैसे इससे पहले मार्च महीने में राहुल गांधी ब्रिटेन दौरे पर भी गए थे। लेकिन उनका वो दौरा विवादों में आ गया था। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत का ही अपमान किया, उनकी तरफ से भारत के लोकतंत्र का मजाक बनाया गया। असल में राहुल गांधी ने ब्रिटेन के एक कार्यक्रम में दावा कर दिया था कि सदन में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। इसे लेकर उन्होंने एक मजाक भी उस कार्यक्रम में कर दिया था जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को काफी घेरा। बड़ी बात ये रही कि सदन में ही राहुल गांधी से माफी मांगने तक के लिए कहा गया।

