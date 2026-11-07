Rahul Gandhi E20 Petrol: कांग्रेस नेता राहुल गांधी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने के संबंध में केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और एथेनॉल ब्लेडिंग वाली पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं। नेता विपक्ष ने कहा है कि पेट्रोल के नाम पर जनता से ठगी की जा रही है और उनका असली पेट्रोल चुराया जा रहा है। राहुल गांधी ने इसे चार सौ बीसी बताया है।

दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार द्वारा पेट्रोल के सैंपल की जांच लैब में कराए जाने का हवाला दिया और कहा कि केंद्र सरकार कहती है कि पेट्रोल में सिर्फ 20% एथेनॉल है लेकिन कर्नाटक सरकार की लैब रिपोर्ट में 20 प्रतिशत से ज्यादा एथेनॉल पाया गया है। कर्नाटक सरकार ने 7 जिलों से पेट्रोल के सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जांच करवाई थी। इसके नतीजे सरकार के दावों से एकदम उलट निकले हैं।

E20 बना 420 – जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी!



मोदी सरकार कहती है – पेट्रोल में 20% एथेनॉल है। कर्नाटक सरकार ने 7 ज़िलों से पेट्रोल के सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जाँच करवाई।



नतीजा देखिए

– 14 में से 11 सैंपल में 20% से ज़्यादा एथेनॉल

– IOCL में 31.2%, HPCL में 30.5%

-… pic.twitter.com/A46cpeXfPp — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 7, 2026

शेयर की कर्नाटक सरकार लैब रिपोर्ट

बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार द्वारा जांच करवाए गए पेट्रोल की लैब जांच रिपोर्ट अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की है। राहुल गांधी द्वारा शेयर की गई रिपोर्ट के तहत पेट्रोल के 14 में से 11 सैंपल में 20% से ज्यादा एथेनॉल पाया गया है। वहीं IOCL में 31.2%, HPCL में 30.5% एथेनॉल होने की बात सामने आई है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, “IOCL, HPCL, BPCL, Nayara, Shell, सरकारी हों या प्राइवेट, सब कंपनियां लिमिट से ऊपर एथेनॉल मिला रही हैं। कंपनियों ने अपनी लैब ने एथेनॉल की मात्रा रिपोर्ट में लिखी ही नहीं। मतलब जनता से पैसा महंगे पेट्रोल का लिया जा रहा है और उनकी गाड़ी की टंकी में एथेनॉल भरा जा रहा है।” उन्होंने पूछा कि नुकसान किसका हो रहा है? इसका जवाब खुद देते हुए उन्होंने कहा कि नुकसान जनता का हो रहा है।

‘जनता के पास कोई विकल्प नहीं’

राहुल गांधी ने कहा कि आपकी गाड़ी इतना एथेनॉल पचाने के लिए बनी ही नहीं है। पेट्रोल में इतना एथेनॉल होने का मतलब साफ है कि गाड़ी का माइलेज घटेगा, जिसकी वजह से बार-बार मैकेनिक के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा, “यह शौक से ली गई गाड़ी की बर्बादी है, जबकि पेट्रोल पंप पर ये कहीं लिखा तक नहीं है कि आपकी गाड़ी की टंकी में क्या डाला जा रहा है। जनता के पास चुनने का कोई विकल्प ही नहीं है।”

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा, “मोदी जी बताइए देश की टंकी में क्या भरा जा रहा है? पेट्रोल में असल में कितना एथेनॉल है? 20% से ज़्यादा मिलावट करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब होगी?”

आपको बता दें कि वोट चोरी से लेकर एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को डिबेट का चैलेंज दिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर कहा, “डिबेट की चुनौती अब भी खड़ी है। ये मुद्दा भी जोड़ लेंगे, आपकी नीतियों से असल में फ़ायदा किसे हो रहा है?”

पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इस बार मुख्य मुकाबला सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर स्वर्ण मंदिर वाली एक तस्वीर फिर से वायरल हुई, जो कि 2023 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की है। उसमें वो एक भगवा रंग की पगड़ी पहने हुए नजर आए थे। कांग्रेस भी यह तस्वीर दिखाना पसंद करती है, जो दर्शाता है कि कांग्रेस के लिए पंजाब में सबकुछ ठीक है। पढ़िए पूरी खबर…