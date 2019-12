उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्रा ने राहुल बजाज पर न‍िशाना साधा है। बजाज ने मुंबई में एक अखबार के कार्यक्रम में अम‍ित शाह को कई मंत्र‍ियों की मौजूदगी में कहा था क‍ि आज सरकार की आलोचना करने में लोगों को डर लगता है, जबक‍ि यूपीए के कार्यकाल में कोई भी क‍िसी की आलोचना कर सकता था। सांसद म‍िश्रा ने लोकसभा में कहा क‍ि ‘बजाज ग्रुप की चीनी मिलों पर 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया हैै और ऐसे में ‘जब कार्रवाई होगी तो डर लगना स्वाभाविक है।’

कराधान विधि संशोधन विधेयक पर जब दो द‍िसंबर को लोकसभा में बहस हो रही थी, तो उसी दौरान विपक्षी सांसदों ने राहुल बजाज के बयान का जिक्र किया। इस पर सांसद म‍िश्रा ने चीनी मिलों का मुद्दा उठा दिया।

उन्‍होंने कहा, “लखीमपुर खीरी मेरा लोकसभा क्षेत्र है, गन्ना उत्पादन का यह बड़ा क्षेत्र है। दस बड़ी चीनी मिले हैं, जिसमें तीन चीनी मिलें राहुल बजाज की हैं। बजाज की तीन चीनी मिलों पर दो साल में दस हजार करोड़ रुपये का किसानों का बकाया है।” म‍िश्रा के बयान का वीड‍ियो देखें:



विपक्षी सांसदों ने म‍िश्रा के इस दावे पर सवाल उठाए। इस पर उन्‍होंने जवाब द‍िया, “लखीमपुर खीरी से ही मैं सांसद हूं और मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। राहुल बजाज का बेटा हर तीन महीने में वहां आता है। राहुल बजाज का बेटा ही चीनी मिलों का मालिक है।”

सांसद म‍िश्रा ने इस कड़ी में उत्‍तर प्रदेश सरकार और मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍य नाथ की तारीफ की और कहा कि राज्‍य में गन्ना किसानों के बकाए को लेकर जिस तरह से सरकार सक्रिय है, मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रहे हैं, उससे भयभीत होना स्वाभाविक है। जो गलत काम से जुड़े हैं, उन्हें डरना चाहिए।

राहुल बजाज ने क्‍या कहा और अम‍ित शाह ने क्‍या जवाब द‍िया, इसका वीड‍ियो यहां देखें

