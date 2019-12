देश के आर्थिक हाल पर अमित शाह के सामने आवाज उठाने वाले जाने-माने कारोबारी राहुल बजाज के बयान पर BIOCON सीएमडी किरण मजूमदार शॉ ने उनका समर्थन किया है। सोमवार को उन्होंने कहा है कि राहुल बजाज बिल्कुल सही बात बोले हैं, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कहा जाना कि कड़ी निंदा के खिलाफ है, यह प्रतिक्रिया गलत है।

शॉ ने ‘NDTV’ से इस बाबत कहा, “बजाज हमेशा से मुखर रहे हैं। वह भारत के कॉरपोरेट जगत की मजबूत आवाज हैं। अच्छी बात है कि उन्होंने यह मुद्दा उठाया। अमित शाह के बयान पर भी मुझे खुशी है। उन्होंने यही कहा कि किसी को भी डरना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है, तो फिर सरकार चीजें हल करेगी। मुझे लगता है कि सरकार की ओर से यह सही जवाब था। पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया गलत है। उन्होंने कहा कि अगर कड़ी आलोचना होगी, तो वह राष्ट्रीय हित में नहीं होगी।”

वह आगे बोलीं, “मैं वित्त मंत्री के इस बयान से सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि हम सभी देशप्रेमी हैं। सभी चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आए। और, सरकार भी इसमें सफल हो। यही बात मैं कहना चाहती हूं कि आखिर आलोचना देश-विरोधी क्यों समझ ली जाती है?”

वित्त मंत्री के बचाव में कुछ बीजेपी नेताओं (हरदीप सिंह पुरी और अमित मालवीय) के बयानों पर पूछे जाने पर BIOCON सीएमडी ने कहा- यह दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि अमित शाह की ओर से सकारात्मक बयान के बाद इस तरह की टिप्पणियां आईं। ये सही नहीं है। मुझे लगता है कि बजाज को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए था। उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है। हमें इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय अर्थव्यवस्था के सुधार पर जोर देना चाहिए।

बीजेपी नेता द्वारा शॉ पर किए गए निजी हमले पर उन्होंने जवाब दिया, “अचानक मालवीय ने मुझ पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा- क्योंकि आपके सियासी मकसद हैं इसलिए आप ऐसा कर रही हैं। मैं यूपीए काल में भी सरकार की आलोचना करती थी।” उनके अनुसार, “मुझे लगता है कि सरकार को और सुझावों और प्रतिक्रियाओं के लिए बिल्कुल खुले रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि जो लोग सिर्फ अच्छाई या फिर सकारात्मक चीजों पर सरकार की तारीफ करते हैं, उन्हें ही सुनना चाहिए। और चीजें भी हैं, जिन पर सरकार को गौर करना चाहिए।”

https://t.co/J7oWulrXtu Will be happy to share my views with Govt if asked

— Kiran Mazumdar Shaw (@kiranshaw) December 2, 2019