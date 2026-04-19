Women Reservation Bill News: गुजरात बीजेपी अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने शनिवार को लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक का समर्थन न करने के लिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर हमला किया।

राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले नवसारी जिले के वंसदा तालुका (जो कि एक प्रमुख आदिवासी क्षेत्र है) में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने कई सालों तक विधेयक को रोककर महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने से रोकने का प्रयास किया। देश की करोड़ों महिलाएं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को कभी माफ नहीं करेंगी।”

राहुल बाबा कुंवारे हैं- जगदीश विश्वकर्मा

विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए जगदीश विश्वकर्मा ने कहा, “‘राहुल बाबा’ महिलाओं को नहीं समझते क्योंकि वे कुंवारे हैं और उन्होंने चार फेरे नहीं लिए हैं (पवित्र अग्नि के चारों ओर विवाह की प्रतिज्ञा नहीं ली है)।”

उन्होंने आगे कहा, “कांग्रेस भारत की बेटियों को आत्मनिर्भर बनने से रोक रही है। कांग्रेस ने पिछले छह दशकों से आदिवासियों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के तौर पर किया है, जबकि बीजेपी सरकार उन 52 तालुकों में काम कर रही है, जहां आदिवासी बहुसंख्यक हैं। वनबंधु कल्याण योजना के तहत दक्षिण गुजरात को पांच नए मेडिकल कॉलेज उपहार स्वरूप दिए गए हैं।

इससे आदिवासी युवाओं के लिए करियर के नए द्वार खुलेंगे। बीजेपी ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उन मुद्दों पर काम किया है जहां पीने का पानी और कृषि क्षेत्रों के लिए बिजली की आपूर्ति प्रमुख समस्याएं थीं।” बाद में विश्वकर्मा ने सूरत के अडाजन, कतरगाम और अन्य क्षेत्रों में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकों में भाग लिया।

सूरत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी के 700 से ज्यादा उम्मीदवार निर्विरोध विजयी हुए हैं। निर्विरोध जीती गई सीटों की कुल संख्या 733 है, जो 2021 में हुए चुनावों में बिना चुनाव के जीती गई सीटों की संख्या से तीन गुना अधिक है।

131वां संशोधन विधेयक लोकसभा में नहीं हो सका पास

लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण देने के उद्देश्य से लाया गया 131वां संवैधानिक संशोधन लोकसभा में दो तिहाई बहुमत से कम रह गया। विधेयक पर मतदान के दौरान, 298 सांसदों ने इसके पक्ष में और 230 ने इसके विरोध में मतदान किया।

12 साल में पहली बार गिरा कोई बिल

भारत के संसदीय इतिहास में 17 अप्रैल की तारीख एक अहम घटनाक्रम के रूप में याद रखी जाएगी। 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार को पहली बार लोकसभा में किसी बिल पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा परिसीमन से जुड़े दो अन्य संशोधन विधेयक भी सरकार को वापस लेने पड़े। पढ़ें पूरी खबर…