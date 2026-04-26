प्रसिद्ध फोटोग्राफर और जर्नलिस्ट रघु राय का 83 साल की उम्र में निधन हो गया। परिवार ने उनके निधन की पुष्टि कर दी है। रघु राय को पूरी दुनिया में भारतीय फोटोग्राफी के जनक के रूप में जाना जाता है। भोपाल गैस त्रासदी को जब भी याद किया जाता है, उसमें रघु राय द्वारा खींची गई तस्वीरों का जिक्र जरूर होता है।

इसके अलावा रघु राय ने अपनी फोटोग्राफी के जरिए देश के कई बड़े नेताओं को भी अपने कैमरे में कैद किया है। बात चाहे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हो या फिर मदर टेरेसा की, उनकी सभी तस्वीरें न सिर्फ चर्चा का विषय बनीं, बल्कि आज भी लोगों के दिमाग पर अपनी अमिट छाप छोड़ती हैं।

रघु राय का जन्म पंजाब के झंग क्षेत्र में हुआ था। वर्तमान में यह इलाका पाकिस्तान में है। शुरुआत से ही रघु राय को तस्वीरें खींचने का शौक था। 1962 में पेशेवर तौर पर उन्होंने फोटोग्राफी का काम शुरू कर दिया था। द स्टेट्समैन से उन्होंने अपने इस करियर की शुरुआत की थी। अपने करियर के दौरान उन्होंने 18 से ज्यादा किताबें भी लिखीं। उनके बेहतरीन काम का जिक्र टाइम, लाइफ, जियो, द न्यूयॉर्क टाइम्स और द संडे टाइम्स जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों में लगातार प्रकाशित हुआ है।

इसके अलावा रघु राय को तीन बार वर्ल्ड प्रेस फोटो की जूरी में रहने का मौका मिला। इसके अलावा वह दो बार यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता की जूरी का भी हिस्सा बने। रघु राय का निधन भारतीय पत्रकारिता और फोटोग्राफी जगत के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है और सभी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।