आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्डा ने शुक्रवार के AAP के राज्यसभा संसदीय दल का बीजेपी में विलय का ऐलान कर दिया है। राघव चड्डा ने शुक्रवार को राजधानी नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वह दो-तिहाई सांसदों के साथ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है।

मीडिया को राघव चड्डा ने बताया कि उनके संदीप पाठक और अशोक मित्तल के अलावा हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम सहनी और राजिंदर गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इन नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार पर ‘ऑपरेशन लोटस’ चलाया जा रहा है। इस ‘ऑपरेशन लोटस’ को अंजाम देने के लिए ED और CBI का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता इन ‘गद्दारों’ को कभी नहीं भूलेगी।

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक तीनों सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ‘धन्यवाद’ भी कहा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अब देशहित के काम नहीं कर रही है। यह पार्टी अपने पर्सनल हित के लिए काम कर रही है। मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास आ रहा हूं। हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे।

AAP छोड़ने वाले 7 सांसद ये हैं-

क्रम संख्या सांसद का नाम 1 राघव चड्ढा 2 स्वाति मालीवाल 3 हरभजन सिंह 4 संदीप पाठक 5 अशोक मित्तल 6 राजिंदर गुप्ता 7 विक्रम साहनी

‘हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के लिए काम करेंगे’

राघव चड्ढा ने कहा कि पिछले 12 सालों में भाजपा की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई ऐसे फैसले लिए हैं, जो कि आज से पहले कई नेता लेने से डरते थे। इस नेतृत्व पर जनता ने एक बार नहीं, बल्कि तीन बार मुहर लगाई है। हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के लिए काम करेंगे।

राघव चड्ढा ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपने खून-पसीने से सींचा, लेकिन अब यह पार्टी देशहित के बजाय निजी फायदे के लिए काम कर रही है। उनके मुताबिक, उन्हें लगातार महसूस हो रहा था कि “I am right man in wrong party”, इसलिए उन्होंने पार्टी से दूर होने का फैसला लिया। खुद को पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बताते हुए उन्होंने कहा कि शायद ही कोई उन्हें जितना पार्टी को समझता हो।

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राघव चड्ढा ने कहा, “AAP को मैंने अपने खून-पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, अब अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल नैतिकता से भटक गई है। अब यह पार्टी देश के हित में नहीं, बल्कि अपने निजी फ़ायदे के लिए काम करती है।” पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।