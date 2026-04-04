आम आदमी पार्टी (AAP) ने पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सदन में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है। पार्टी ने इसे एक रूटीन डिसिप्लिनरी एक्शन बताया है। इसके अलावा AAP ने राघव चड्ढा के दावों का कड़ा विरोध किया है। AAP ने सीधे सवाल किया है कि राघव चड्ढा देश और पार्टी से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ बोलने से लगातार क्यों बचते रहे हैं और उनकी इतनी लंबी चुप्पी पर गंभीर चिंता जताई है। पार्टी ने कहा कि राघव चड्ढा ने बार-बार पार्टी लाइन के खिलाफ काम किया है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन पर साइन करने से मना करना और एलपीजी संकट पर संसद में बोलने से मना करना शामिल है। पार्टी के अनुसार ये व्हिप का साफ उल्लंघन है।

डर से चलने वाली राजनीति कैसे टिक सकती है?- AAP

AAP ने आगे बताया कि काफी समय से राघव चड्ढा ने संसद में एक भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाया है जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर सवाल उठाया हो। पार्टी ने कहा कि यह पैटर्न केंद्र से मुकाबला करने में एक परेशान करने वाली हिचकिचाहट दिखाता है। AAP ने कहा कि उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निडर और हिम्मत वाले पॉलिटिकल जुड़ाव का कल्चर डाला है। लेकिन इस तरह की हिचकिचाहट अकाउंटेबिलिटी और विपक्षी राजनीति दोनों को कमज़ोर करती है। आम आदमी पार्टी ने साफ़ तौर पर पूछा कि डर से चलने वाली राजनीति कैसे टिक सकती है।

भगवंत सिंह मान ने साधा निशाना

पूरे घटनाक्रम पर पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पार्टी का फ़ैसला है और ऐसे फ़ैसले समय-समय पर लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टियाँ संसद में अपने लीडर और डिप्टी लीडर बदलती रहती हैं। उन्होंने कहा, “जब मैं पहली बार चुनाव जीता, तो पार्टी ने डॉ. गांधी को लीडर बनाया। कुछ समय बाद मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का लीडर भी बन गया। यह पार्टी का फ़ैसला है। ऐसे छोटे-मोटे फ़ैसले होते रहते हैं। कई बार लोकसभा और राज्यसभा में, सभी विपक्षी पार्टियों को मिलकर फ़ैसले लेने पड़ते हैं, चाहे वह हाउस से वॉकआउट करना हो या सरकार की पॉलिसी का विरोध करना हो।अगर कोई भी व्यक्ति इन मिलकर लिए गए फ़ैसलों का समर्थन नहीं करता है और पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ जाता है, तो यह पार्टी व्हिप के ख़िलाफ़ है। अगर कोई पार्टी व्हिप के ख़िलाफ़ जाता है, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा।”

हम अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही- संजय सिंह

वहीं AAP के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि वे अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और उनसे सिर्फ़ एक ही बात सीखी है- बिना डरे, हिम्मत और पक्के इरादे के साथ लड़ना और संघर्ष करना। उन्होंने कहा, “लेकिन यह कहना दुख की बात है कि देश से जुड़े कई मुद्दों पर, जब CEC के ख़िलाफ़ कोई प्रस्ताव आता है, तो राघव चड्ढा उस पर साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोटिंग के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हमने देखा कि कैसे इलेक्शन कमीशन का गलत इस्तेमाल किया गया। जब पंजाब के मुद्दों की बात आती है, तो वह चुप रहते हैं और कुछ नहीं कहते। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते। जनता के हित, देश, AAP और पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़े मुद्दों पर राघव चड्ढा चुप रहते हैं। गुजरात में AAP कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, फिर भी वह कुछ नहीं बोलते। मोदी सरकार पंजाब के अधिकार छीनती है, फिर भी वह कुछ नहीं कहते। जब कई मुद्दों पर सदन से वॉकआउट करने की बात आती है, तो वह वॉकआउट में शामिल नहीं होते। ये सभी ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देश और लोग राघव चड्ढा से चाहते हैं।”

अगर आप डर गए, तो आप खत्म हो गए- सौरभ भारद्वाज

वहीं AAP दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वे सभी अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं और उन्होंने एक बात सीखी है कि अगर आप डर गए, तो आप खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि उनसे उम्मीद की जाती है कि वे सरकार की आंखों में आंखें डालकर देखें और लोगों के मुद्दे उठाएं। सौरभ ने कहा, “हाल के दिनों में, हमने देखा है कि जो कोई भी सरकार के खिलाफ गंभीर मुद्दे उठाता है, उस पर सवाल उठाता है, और लोगों के लिए बोलता है, उसे X, Facebook और YouTube जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन कर दिया जाता है। FIR और केस दर्ज किए जा रहे हैं।”

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई संसद में सॉफ्ट PR करता है या नहीं। उन्होंने कहा, “एक छोटी पार्टी को पार्लियामेंट में बहुत कम समय मिलता है। अगर कोई समोसे जैसे मुद्दे उठा रहा है, तो देश के बड़े मुद्दे उठाना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे देश में हमने देखा है कि चुनाव से पहले असली वोट काटे जाते हैं और नकली वोट बनाए जाते हैं और सरकार चुनाव जीतने के लिए बेईमानी से सिस्टम पर कब्ज़ा कर लेती है। पश्चिम बंगाल में भी यही हो रहा है। हाल ही में सभी विपक्षी पार्टियां चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाना चाहती थीं, लेकिन राघव चड्ढा ने उस पर साइन करने से मना कर दिया। जब भी ऐसे मुद्दे उठते हैं जहां विपक्ष वॉकआउट करता है, आप वॉकआउट नहीं करते। लंबे समय से मैंने देखा है कि आपने सदन में एक भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाया है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या BJP सरकार से सवाल पूछे गए हों। ऐसी डर की पॉलिटिक्स कैसे चलती रहेगी? पंजाब के मुद्दे उठाए जाने चाहिए। आप पंजाब से चुने गए हैं, फिर भी आप उन मुद्दों को उठाने में हिचकिचाते हैं। हाल ही में गुजरात में AAP के करीब 160 कार्यकर्ताओं पर झूठे केस में FIR दर्ज की गईं और कई को गिरफ्तार किया गया, फिर भी आप चुप रहे। AAP के कई नेता जेल में थे। अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री रहते हुए, एक झूठे केस में गिरफ्तार हुए, फिर भी आप देश में नहीं थे और कहीं छिप गए।”

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश के असली मुद्दों को बिना डरे और हिम्मत के साथ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा, “हमें BJP की आंखों में आंखें डालकर मुद्दे उठाने चाहिए। नहीं तो, आपके हल्के मुद्दों का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। असल में BJP गुरुवार से सोशल मीडिया पर आपको सपोर्ट कर रही है। आपको सोचना चाहिए कि आपने कहां से शुरू किया था और कहां तक पहुंचे हैं, देश को क्या चाहिए, और आप और बेहतर कैसे कर सकते हैं।”

राघव चड्ढा BJP से इतना क्यों डरते हैं?- आतिशी

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने सवाल किया कि राघव चड्ढा BJP से इतना क्यों डरते हैं। उन्होंने कहा, “आप BJP से सवाल करने से क्यों डरते हैं? आप नरेंद्र मोदी से सवाल करने से क्यों डरते हैं? आज देश एक बड़े संकट से गुजर रहा है। हमारा लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। हमारी आँखों के सामने पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन का गलत इस्तेमाल करके चुनाव चुराए जा रहे हैं, फिर भी आप सवाल नहीं उठा रहे हैं और बोलने से डर रहे हैं। दिल्ली में भी गलत तरीके से वोट डिलीट किए गए और नकली वोट बनाए गए। BJP के कार्यकर्ताओं ने वोटों में हेरफेर की और बेईमानी से चुनाव जीते। पश्चिम बंगाल में भी यही हो रहा है। जब तृणमूल कांग्रेस और पूरा विपक्ष इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाया, तो राघव चड्ढा ने उस पर साइन करने से मना कर दिया। क्या उन्होंने कभी पार्लियामेंट में पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी पर हमले के बारे में सवाल उठाए? क्या उन्होंने वोट डिलीट करने या नकली वोटर बनाने पर सवाल उठाया? उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं उठाए? क्या वह BJP से डरते हैं? क्या वह नरेंद्र मोदी से डरते हैं?”

आतिशी ने आगे कहा कि आज आम आदमी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल LPG गैस सिलेंडर का मुद्दा है। उन्होंने कहा, “राघव चड्ढा को शायद मुश्किल न हो क्योंकि वह राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन एक छोटे से घर या कच्ची कॉलोनी में एक गैस कनेक्शन के साथ रहने वाला एक आम परिवार अपने बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक पिता को दिहाड़ी पर काम करने या गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी लाइनों में खड़े होने के बीच चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है ताकि उसके बच्चे अगले दिन खाना खा सकें। जब AAP ने पंजाब और दिल्ली विधानसभा में LPG का मुद्दा उठाया और जब MPs पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठा रहे थे, तो राघव चड्ढा चुप रहे। क्या वह नरेंद्र मोदी से डरते थे? आज, हर नागरिक को यह तय करना होगा कि वे नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं या संविधान और लोकतंत्र के साथ।”

आतिशी ने याद दिलाया कि जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था, तो AAP के कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ रहे थे। उन्होंने कहा, “पुलिस हम पर लाठीचार्ज कर रही थी और हमें घसीटकर ले जा रही थी। हमें दिल्ली के अलग-अलग पुलिस थानों में हिरासत में रखा गया, जिसमें नरेला और बवाना भी शामिल हैं। जब हम रोज़ सड़कों पर लड़ रहे थे, तब राघव चड्ढा लंदन में थे। उन्होंने हमें बताया कि वह आंख के ऑपरेशन के लिए वहां हैं। उस समय मीडिया ने हमसे बार-बार सवाल किए, और हमने उनका बचाव करते हुए कहा कि वह डरते नहीं हैं। लेकिन आज मैं भी सोचती हूं कि जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, तो क्या वह BJP से डरे थे? क्या वह नरेंद्र मोदी से डरे थे? क्या वह डर के मारे लंदन भाग गए थे? राघव चड्ढा नरेंद्र मोदी से या जेल जाने से डर सकते हैं। लेकिन हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम BJP, नरेंद्र मोदी, उनकी एजेंसियों या जेल से नहीं डरते। हम इस देश के आम लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। हम डेमोक्रेसी के लिए खड़े रहेंगे। नरेंद्र मोदी या BJP से डरकर संविधान और डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। आज राघव चड्ढा को तय करना होगा कि वह संविधान के साथ खड़े हैं या नरेंद्र मोदी के साथ।”

निडरता हमारी पहली पहचान- अनुराग ढांडा

वहीं AAP के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा ने कहा कि वे अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं और निडरता ही उनकी पहली पहचान है। उन्होंने कहा, “अगर कोई मोदी से डरता है, तो वह देश के लिए कैसे लड़ेगा? पार्टी को पार्लियामेंट में बोलने के लिए बहुत कम समय मिलता है। उस समय में, कोई या तो देश को बचाने के लिए लड़ सकता है या एयरपोर्ट कैंटीन में सस्ते समोसे जैसे मुद्दे उठा सकता है। गुजरात में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को BJP की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या माननीय सांसद ने सदन में कुछ कहा? पश्चिम बंगाल में वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। जब CEC के खिलाफ सदन में एक प्रस्ताव आया, तो उन्होंने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया। जब पार्टी सदन से बाहर चली गई, तो वह मोदी के लिए हाजिरी लगाने के लिए बैठे रहे। पिछले कुछ सालों से आप डर गए हैं, राघव। आप मोदी के खिलाफ बोलने में हिचकिचाते हैं। आप देश के असली मुद्दे उठाने में हिचकिचाते हैं। जो डरता है वह खत्म हो गया है।”