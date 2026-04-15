पंजाब के जालंधर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर सहित कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक, बुधवार (15 अप्रैल 2026) सुबह ED अधिकारियों की टीम ने सांसद अशोक मित्तल के आवास पर पहुंचकर जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि ED के साथ आयकर विभाग की टीम भी उनके अन्य ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। उनके बेटे के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, जांच का फोकस कथित रूप से आय को गलत तरीके से एकत्रित करने से जुड़े मामलों पर है। हालांकि, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक किसी भी एजेंसी की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

इसी दौरान जालंधर के नकोदर रोड स्थित ‘लवली स्वीट्स’ के बाहर आयकर विभाग की गाड़ियां देखी गईं। बताया जा रहा है कि छापेमारी के समय सांसद अशोक मित्तल अपने जालंधर स्थित आवास पर ही मौजूद थे।

वहीं, ED की दिल्ली मुख्यालय स्थित जांच इकाई दिल्ली से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (जालंधर) और गुरुग्राम में स्थित Tetr College of Business व मास्टर्स स्कूल ऑफ यूनियन बिजनेस में भी तलाशी अभियान चला रही है।

यह कार्रवाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) के तहत की जा रही है जिसके तहत गुरुग्राम और जालंधर में कुल 10 स्थानों को कवर किया जा रहा है। बता दें कि ये सभी संस्थान एक ही समूह से जुड़े हुए हैं और जांच उसी कड़ी में की जा रही है। बता दें कि हाल ही में आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को राज्यसभा में डिप्टी लीडर नियुक्त किया था।

छापेमारी पर आप की प्रतिक्रिया

आप नेता संजय सिंह ने अशोक मित्तल के ठिकानों पर हुई इस छापेमारी पर कहा है कि बीजेपी उन राज्यों में अपनी एजेंसियों को पहले भेज देती है, जहां-जहां चुनाव होता है। अशोक मित्तल के घर ईडी की छापेमारी उसी की एक शुरुआत है।