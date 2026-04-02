आम आदमी पार्टी ने अपने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के लिए यह बड़ा झटका है। आप ने सांसद अशोक मित्तल को उच्च सदन राज्य सभा में पार्टी का डिप्टी लीडर चुना है।

बता दें कि आम आदमी पार्टी ने राज्य सभा सचिवालय को एक पत्र भेजकर यह जानकारी दी। पिछले कुछ दिनों से राघव चड्ढा आप और उसके बड़े नेताओं से जुड़े बड़े मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए थे। और अब पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उप नेता के पद से हटा दिया है।

जानकारी के मुताबिक, आप ने राज्य सभा सचिवालय से कहा है कि सांसद राघव चड्ढा को सदन में बोलने के लिए समय आवंटित ना किया जाए। पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची से राघव चड्ढा को हटा दिया था।

जनसत्ता के सहयोगी इंडियन एक्सप्रेस को आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया कि इस फैसले के पीछे ‘कोई खास वजह’ नहीं थी और राघव चड्ढा किसी भी ‘पार्टी-विरोधी गतिविधि’ के दोषी नहीं पाए गए हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पार्टी इस कदम को उठाने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने यह भी बताया कि राघव चड्ढा कई ‘महत्वपूर्ण मौकों’ पर उपलब्ध नहीं रहे जिसमें फरवरी के आखिर में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में राहत मिलने के बाद शक्ति प्रदर्शन भी शामिल था। सूत्रों के अनुसार, इस दौरान चड्ढा धीरे-धीरे पार्टी और उसके वरिष्ठ नेतृत्व से दूर होते गए।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि आगे चलकर राघव चड्ढा को औपचारिक रूप से निलंबित किए जाने की संभावना नहीं है ताकि उन्हें ‘शहीद’ का दर्जा न मिल सके। उन्हें राज्य सभा में पार्टी के 10 सांसदों में से एक के रूप में तब तक बने रहने दिया जाएगा जब तक वह खुद ऐसा चाहते हैं। यह घटनाक्रम उस समय सामने आया, जब तीन दिन पहले चड्ढा ने मुंबई एयरपोर्ट पर ‘उड़ान यात्री कैफे’ की सराहना की थी जो महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के तहत संचालित है।

उन्होंने ट्वीट किया, ”मैं मुंबई एयरपोर्ट पर ‘उड़ान यात्री कैफे’ गया और सिर्फ 10 रुपये में चाय पी। मैं दिल्ली के लिए फ्लाइट लेने वाला था और उससे पहले चाय पीना चाहता था। वहां कई यात्रियों से बात की, सभी खुश थे और एक ही बात कह रहे थे: जेब पर हल्का, अच्छी सेवा और पैसे की पूरी कीमत। एयरपोर्ट पर किफायती खाना संभव है और यह इसका प्रमाण है।”

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6 महीने पहले पिता बने आम आदमी पार्टी के सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के पति राघव चड्ढा ने संसद में एक जरूरी मुद्दा उठाया है। उन्होंने आदमियों के लिए पिता बनने के बाद पैटरनिटी लीव को कानूनी अधिकार बनाने की मांग की है। पढ़ें पूरी खबर…