दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ के उल्लंघन से जुड़ी याचिका पर अंतरिम राहत संबंधी आदेश सुरक्षित रख लिया। इस याचिका में राघव ने अपने AI जनरेटेड डीपफेक, मॉर्फ्ड तस्वीरों और सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित रूप से छेड़छाड़ किए गए कंटेंट को हटाने की मांग की थी।

राघव चड्ढा मामले की सुनवाई जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आलोचना और मानहानि के बीच बहुत बारीक अंतर होता है। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कोर्ट के सामने प्रस्तुत सामग्री पहली नजर में किसी राजनीतिक फैसले की आलोचना अधिक लगती है ना कि पर्सनैलिटी राइट्स के सीधे उल्लंघन का मामला। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि मामले में एक एमिकस क्यूरी नियुक्त किया जा सकता है।

नेताओं को सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ता है

पीठ ने यह भी कहा कि राजनीतिक नेताओं को लंबे समय से व्यंग्य और सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ता रहा है। अदालत ने टिप्पणी की, ”आजादी के समय से ही हम आर.के. लक्ष्मण के कार्टून देखते आ रहे हैं।” अदालत ने आगे कहा, ”उस समय शायद सोशल मीडिया आज की तरह इतने बड़े स्तर पर नहीं था।”

राघव चड्ढा ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में AI जनरेटेड वीडियो, डीपफेक, फर्जी भाषणों और अन्य कथित भ्रामक कंटेंट को हटाने की मांग की है। इस पर अदालत ने कहा, ”आपके राजनीतिक फैसले की आलोचना करना आपके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन नहीं है। अगर आपको आपत्ति है तो आप मानहानि का मामला दर्ज कर सकते हैं।”

राघव चड्ढा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने दलील दी कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कई पोस्ट सिर्फ राजनीतिक आलोचना नहीं बल्कि मानहानिकारक और अभद्र हमले हैं। उन्होंने कहा कि इन पोस्ट्स में सांसद को ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जिसने पैसे के लिए राजनीतिक पक्ष बदला। कोर्ट में पेश कुछ तस्वीरों का जिक्र करते हुए नायर ने कहा, ”उन्हें साड़ी में दिखाया गया है।”

राघव चड्ढा की मांग क्या है

आपको बता दें कि राघव चड्ढा अप्रैल 2026 में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। सुनवाई के बाद मामले में उपस्थित अधिवक्ता सत्या आनंद ने कहा कि याचिका का उद्देश्य हाल ही में राघव चड्ढा के राजनीतिक परिवर्तन के बाद ऑनलाइन प्रसारित कथित अपमानजनक (defamatory) सामग्री को तुरंत हटवाना है।

उन्होंने कहा कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अज्ञात संस्थाओं को इस मामले में प्रतिवादी बनाया गया है। आनंद ने कहा, ”हम सामग्री पर रोक लगाने और वेबसाइट से सामग्री हटाने की मांग कर रहे हैं… हाल ही में हुए राजनीतिक परिवर्तन के कारण बहुत सारी अपमानजनक सामग्री है। यह कई एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे संगठित अभियान हैं… मेटा, एक्स (पूर्व में ट्विटर), यूट्यूब, गूगल और अज्ञात उल्लंघनकर्ता इस मामले में प्रतिवादी हैं… आदेश सुरक्षित रख लिया गया है, इसे उचित समय पर जारी किया जाएगा… अदालत ने कहा कि हां, यह अपमानजनक है। लेकिन क्या यह व्यक्तित्व अधिकार (personality rights) के दायरे में आता है, इस पर वे अंतरिम आदेश के दौरान निर्णय लेंगे।”