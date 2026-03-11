Raghav Chadha on Telecom Companies: राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मोबाइल फोन उपभोक्ताओं का मुद्दा उठाया है। उन्होंने प्रीपेड मोबाइल यूजर्स की बड़ी परेशानी की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि प्रीपेड रिचार्ज खत्म होने के बाद उनकी इनकमिंग सर्विसेज भी रुक जाती हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। उन्होंने इसे टेलीकॉम कंपनियों की सरासर मनमानी बताया है।

राज्यसभा में राघव चड्ढा ने कहा कि TRAI का डेटा बताता है कि देश में 125 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं। इनमें से 90 फीसदी प्रीपेड मोबाइल यूजर्स हैं। मैं प्री-पेड मोबाइल यूजर्स की ओर से दो बड़ी समस्याएं उठाना चाहता हूं। इसमें पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने पर आउटगोइंग कॉल के साथ इनकमिंग कॉल का बंद होना।

इनकमिंग कॉल्स के बंद होने का उठाया मुद्दा

राघव चड्ढा ने कहा कि जब प्रीपेड प्लान एक्स्पायर होता है या रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। ऐसे में फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा और नंबर मेरा तो रिचार्ज खत्म होने पर आउटगोइंग बंद होना तो समझ आता है लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है।

राघव चड्ढा ने गिनाईं लोगों की परेशानियां

राघव चड्ढा ने कहा कि हमारा मोबाइल नंबर हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। ये बेहद इसेंशियल है, जैसे बैकिंग, यूपीआई पेमेंट, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन-आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल की कॉल, मां-बाप की कॉल, ये सब इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है। ये सब इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया।

राघव चड्ढा ने कहा कि मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए।

क्या हैं राघव चड्ढा की तीन मांगें?

प्रीपेड मोबाइल में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम एक साल तक लगातार चलता रहे।

कोई भी मोबाइल नंबर तीन साल बाद डिएक्टिवेट होना चाहिए। ऐसा न हो कि आपका मोबाइल नंबर, बदलकर किसी और अलॉट कर दिया जाए।

मोबाइल ऑपरेटर्स की ओर से इनकमिंग के लिए कम कीमत में रिचार्ज की सुविधा होनी चाहिए। जिससे इनकमिंग कॉल-एसएमएस की सुविधा लोगों को मिलती रहे।

