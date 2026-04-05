आम आदमी पार्टी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पहले राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटाया। इसके बाद राघव चड्ढा ने पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें आम आदमी से जुड़े मुद्दों को उठाने से रोका गया। इसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने राघव चड्ढा को निशाने पर लिया और भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अगर राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी निकाल देती है या वह खुद पार्टी छोड़ देते हैं, तो उनकी राज्यसभा सदस्यता जाएगी या फिर बनी रहेगी?

क्या कहते हैं नियम?

सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यानी इन्हें सीधे तौर पर जनता नहीं चुनती है, बल्कि जनता द्वारा चुने गए विधायक चुनते हैं। जब राज्यसभा सांसद को चुनने के लिए वोटिंग होती है, तब हर एक विधायक को प्रथम, दूसरी और तीसरी वरीयता के लिए सूची दी जाती है और इसी में से उन्हें चुनना होता है।

राज्यसभा सदस्य का चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से होता है। ऐसे में एक बार चुने जाने के बाद राज्यसभा सांसद का पद संविधान द्वारा सुरक्षित हो जाता है। यानी एक बार कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा का सांसद चुन लिया जाता है तो उस पर पार्टी नेतृत्व का दबाव या मर्जी नहीं चलती है और वह 6 साल तक वह स्वतंत्र होता है।

सांसद पर लागू होता है पार्टी व्हिप और दलबदल विरोधी कानून

हालांकि पार्टी व्हिप और दलबदल विरोधी कानून उस पर लागू होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि पार्टी अपने सदस्य को निष्कासित नहीं कर सकती है। हालांकि वह सदन के भीतर उसकी भूमिका तय कर सकती है। यानी सांसद को सदन में बोलने के लिए पार्टी को आवंटित समय में से ही टाइम मिलता है।

कब खत्म होती है सदस्यता?

किसी भी राज्यसभा सांसद की सदस्यता केवल दो ही परिस्थितियों में खत्म हो सकती है। या तो सांसद खुद से ही इस्तीफा दे या फिर वह पार्टी व्हिप का उल्लंघन करे और पार्टी बदल ले, इसके बाद दलबदल विरोधी कानून के तहत उसकी सदस्यता अयोग्य घोषित की जा सकती है।

राघव चड्ढा का क्या होगा?

अगर राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी निष्कासित करती है तो उनकी संसद सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन अगर राघव चड्ढा खुद पार्टी छोड़ देते हैं या फिर कोई दूसरा दल ज्वाइन कर लेते हैं, तब उनकी सदस्यता जा सकती है।

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। स्वाति मालीवाल ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनके निजी सचिव विभव कुमार और वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। मामला कोर्ट तक भी गया। हालांकि आज तक स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की ही सदस्य हैं। वह लगातार अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधती रहती हैं।

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राघव चड्ढा को लेकर यह बात अभी साफ नहीं हो सकी है कि क्या वो भाजपा के साथ जाएंगे? या फिर पार्टी से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर