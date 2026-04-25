आम आदमी पार्टी (AAP) के सात राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ दी है। इन सांसदों का पार्टी छोड़ना सिर्फ़ दिल्ली में झटका नहीं है, बल्कि पंजाब में भी इसका असर पड़ सकता है। पंजाब में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। AAP नेतृत्व को इस बात की चिंता है कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक की पंजाब में गहरी संगठनात्मक भूमिका निभा चुके हैं। 2022 के चुनावों से पहले उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुने जाने तक इनका काफी असर रहा। AAP के लगभग 50% विधायक मानते हैं कि राघव चड्ढा या संदीप पाठक को वजह से ही पिछले चुनाव में इन्हें टिकट मिला।

पार्टी के अंदर की फूट आई सामने

राज्यसभा में पार्टी के नेताओं में फूट पंजाब इकाई के अंदर लंबे समय से चले आ रहे तनाव को भी सामने ले आ रही है। यह AAP की उस यूनिट में एकजुटता बनाए रखने की क्षमता का टेस्ट होगा जो तेज़ी से बढ़ी है और जिसे केंद्रीय नेतृत्व कंट्रोल करता है।

भगवंत मान ने कहा बागी सांसदों को ‘पंजाब का गद्दार’

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बागी सांसदों को ‘पंजाब का गद्दार’ कहा। भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए पार्टी छोड़ी। लगभग एक हफ़्ते पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर अशोक मित्तल के ठिकानों पर रेड मारी थी। इससे पहले भी AAP ने पंजाब में संभावित ‘ऑपरेशन लोटस’ की चेतावनी दी थी।

भगवंत मान ने शुक्रवार को कहा कि ऐसे नेता सरपंच बनने के भी लायक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले AAP में बिना ज़मीनी संघर्ष के ऊपर उठे हैं। भगवंत मान ने BJP पर दलबदल कराने का आरोप लगाया और ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों को उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, “दुनिया में ऐसी कोई करेंसी नहीं है जो भगवंत मान को खरीद सके।”

BJP पंजाब में गिरा सकती है AAP सरकार- आप विधायक

जब राघव चड्ढा ने संदीप पाठक और अशोक मित्तल के साथ AAP छोड़ने का ऐलान किया तो पार्टी में ज़्यादातर लोग हैरान नहीं हुए। कई लोगों ने कहा कि यह कदम उम्मीद के मुताबिक था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चार और लोग उनके साथ जुड़ेंगे। दलबदल का स्केल ही पार्टी में चिंता पैदा कर रहा है। मालवा इलाके के एक आप विधायक ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “हमें पता था कि ऐसा होगा। यह लंबे समय से बन रहा था। राघव चड्ढा शायद यहीं नहीं रुकेंगे। पार्टी को सावधान रहने की ज़रूरत है। BJP पंजाब में AAP सरकार गिराने की संभावना तलाश सकती है।”

आप विधायक अभी चल रही उठापटक को सेंट्रलाइज़्ड फ़ैसले लेने के मॉडल और 2022 में ज़बरदस्त जीत दिलाने वाली एक बड़ी राज्य यूनिट की उम्मीदों के बीच एक स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस बताते हैं। इस मॉडल ने रणनीति और मैसेजिंग पर कड़ा कंट्रोल तो दिया, लेकिन इसने पावर को कुछ हाथों में भी इकट्ठा कर दिया, जिससे पार्टी के कुछ हिस्से खुद को अलग-थलग महसूस करने लगे।

विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी इंचार्ज के तौर पर संदीप पाठक ने स्ट्रैटेजी और मोबिलाइज़ेशन की देखरेख की, वहीं राघव चड्ढा एक अहम पॉलिटिकल हस्ती के तौर पर उभरे, जिनका असर उम्मीदवार चुनने से लेकर गवर्नेंस तक फैला हुआ था। एक और विधायक ने कहा, “टिकट बांटने में उनकी काफी चलती थी। चुनाव से पहले, टिकट अक्सर कैंडिडेट के साथ देखे जाने के एक दिन बाद अनाउंस किए जाते थे। इससे AAP के अंदर उनकी अहमियत का पता चलता है।ऐसी भी अटकलें थीं कि सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल आखिरकार उन्हें मुख्यमंत्री बना सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें बड़े पैमाने पर ‘सुपर CM’ माना जाता था जो शासन और नीतियों को संभाल रहे थे, यहां तक कि MLA भी ट्रांसफर सहित फैसलों के लिए उनसे संपर्क करते थे।”

‘हमारे पास चिंताएं बताने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं’

एक और विधायक ने बातचीत में कमी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, “हमारे पास अपनी चिंताएं बताने के लिए कोई असली प्लेटफॉर्म नहीं है। हमें चुप रहने के लिए कहा जाता है। लीडरशिप को पूरी तरह से नहीं पता कि जमीन पर क्या हो रहा है।” कुछ अन्य लोगों ने कहा कि नेतृत्व तक सीमित पहुंच ने नाराजगी पैदा की है, खासकर पार्टी के वॉलंटियर बेस के बीच।

विधायक ने कहा, “AAP के सत्ता में आने के तुरंत बाद निराशा फैल गई। कार्यकर्ताओं को लगा कि उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। पंजाब के सात राज्यसभा MP में से सिर्फ दो राघव चड्ढा और संदीप पाठक, का मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड था। दूसरों को क्यों चुना गया? बाद के उपचुनावों में, जमीनी कार्यकर्ताओं के बजाय दूसरी पार्टियों से लाए गए नेताओं को टिकट दिए गए।”

संदीप पाठक क्यों हुए नाराज?

संदीप पाठक के एक सहयोगी ने दावा किया कि पंजाब इंचार्ज के पद से उन्हें हटाने से सिर्फ टकराव बढ़ा है। सहयोगी ने कहा, “उन्हें भरोसे में नहीं लिया गया। दिल्ली में हारने के बाद मनीष सिसोदिया को लाया गया। संदीप पाठक ने पंजाब में बहुत काम किया था, उन्हें अचानक बदल दिया गया। गुस्सा बढ़ रहा था और अब यह भड़क गया है।”

आनंदपुर साहिब के सांसद मलविंदर कांग ने भी पार्टी के अंदर बातचीत की कमी पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, “संदीप पाठक ने मुझे बताया कि पिछले एक साल में किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया।” एक और विधायक ने कहा, “हमें अपने लोकसभा सांसदों पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। उन्हें लुभाने की कोशिश भी हो सकती है।” बता दें कि पंजाब से AAP के लोकसभा में तीन सदस्य हैं। इनमें मलविंदर सिंह कांग, राज कुमार चब्बेवाल और गुरमीत सिंह मीत हेयर शामिल हैं।

AAP नेतृत्व के लिए अब दोहरी चुनौती है। तुरंत होने वाले राजनीतिक नतीजों को रोकना और पार्टी के आम लोगों में इस तरह की सोच को फैलने से रोकना। एक विधायक ने कहा कि वे स्थिति का जायज़ा लेने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ एक फॉर्मल मीटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। एक और विधायक ने कहा, “अनिश्चितता और बेचैनी की भावना है। हमें नहीं पता कि BJP के संपर्क में कौन हो सकता है। हमें उम्मीद है कि जब हम जल्द ही सीनियर नेताओं से मिलेंगे तो हमें क्लैरिटी मिलेगी।”

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आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्डा ने शुक्रवार के AAP के राज्यसभा संसदीय दल का बीजेपी में विलय का ऐलान कर दिया है। राघव चड्डा ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। पढ़ें पूरी खबर