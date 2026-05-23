आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन ने याचिका समिति का पुनर्गठन करने के बाद सदन के 10 सदस्यों को इस समिति के लिए नामित किया।

राज्यसभा की तरफ से जारी एक अधिसूचना में कहा गया, ”राघव चड्ढा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।” अधिसूचना में कहा गया कि राज्यसभा के सभापति ने 20 मई से प्रभावी समिति का पुनर्गठन किया है। चड्ढा के अलावा समिति के सदस्यों में हर्ष महाजन, गुलाम अली, शंभू शरण पटेल, मयंककुमार नायक, मस्तान राव यादव बीडा, जेबी माथेर हिशाम, सुभाशीष खुंटिया, रवंगवरा नारजारी और संतोष कुमार पी. शामिल हैं।

राज्यसभा सचिवालय ने एक अन्य अधिसूचना में कहा, ”राज्यसभा के सभापति ने 20 मई 2026 को राज्यसभा सदस्य डॉ. मेनका गुरुस्वामी को कॉरपोरेट कानून (संशोधन) विधेयक 2026 संबंधी संयुक्त समिति का सदस्य नामित किया है।”

STORY | Raghav Chadha appointed chairman of RS Committee on Petitions



Rajya Sabha MP Raghav Chadha who switched from the AAP to the BJP recently has been appointed as the new chairman of the Committee on Petitions of the Upper House.

After reconstituting the Committee on… pic.twitter.com/7uaeCO5LuZ — Press Trust of India (@PTI_News) May 23, 2026

क्या करती है ये समिति?

अब इस समिति के काम की बात करें तो यह जनता की याचिकाओं और जनहित से जुड़े मामलों पर विचार करती है। याचिका समिति संसद की उन अहम समितियों में गिनी जाती है जो आम लोगों की तरफ से आने वाली याचिकाओं, शिकायतों और जनहित से जुड़े मुद्दों की जांच करती हैं। इतना ही नहीं यह कई बार सरकार को सुझाव भी देती है।

आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे राघव चड्ढा

पिछले महीने राघव के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा करने वाले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों में पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह, पार्टी के संपादकों में से एक संदीप पाठक, उद्योगपति अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहने और स्वाति मालीवाल शामिल थे। इसके बाद संसद के ऊपरी सदन में सत्तारूढ़ एनडीए की संख्या 145 हो गई। 250 सीटों वाली राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत (163) के लिए केवल 18 सीटें कम हैं।

राघव चड्ढा नहीं छोड़ पाते AAP अगर पास हो गया होता उनका ये बिल

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। यह सभी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। हालांकि राघव चड्ढा और अन्य 6 सांसदों की सदस्यता अभी नहीं जाएगी। अगर चार साल पहले राज्यसभा के सबसे युवा सदस्य के तौर पर उन्होंने जो पहला बिल पेश किया था, वह कानून बन जाता, तो राघव चड्ढा AAP छोड़कर BJP में मर्ज नहीं कर पाते। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…