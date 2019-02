रफाल विमान सौदे में कथित धांधली के आरोप पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनिल अंबानी का बिचौलिया करार दिया है। मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस-कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने एक ई-मेल का जिक्र किया और आरोप लगाए कि अनिल अंबानी को सौदे से संबंधित जानकारियां इसके फाइन होनों के 10 दिन पहले ही पता चल गई थीं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी के लिए ‘मीडिल मैन’ का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गोपनीयता की शर्तों का उल्लंघन किया है लिहाजा यह देशद्रोह है और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए तथा जेल भेजना चाहिए।

ई-मेल का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अनिल अंबानी ने फ्रांस के रक्षा मंत्री को रफाल विमान सौदे की जानकारी दी। मतलब उन्हें डील के बारे में पहले से पता था। जबकि, इसके बारे में भारत के रक्षा मंत्री, एचएएल और विदेश सचिव को भी जानकारी नहीं थी।

Rahul Gandhi: This is now treason, Mr.Narendra Modi is doing what spies do, he is informing somebody of a defence matter. He is under oath to protect these secrets. #Rafale pic.twitter.com/9thM4rJi7o

— ANI (@ANI) February 12, 2019