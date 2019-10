देश के लिए पहला राफेल लेने गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस में दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजन किया और राफेल में उड़ान भरी। राजनाथ सिंह के शस्त्र पूजन पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे तमाशा करार दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान खड़गे ने कहा कि ऐसा तमाशा (ड्रामा) करने की जरूरत नहीं थी। जब हमने (यूपीए) ने बोफोर्स बंदूकें खरीदी थी को हमने इस तरह का दिखावा नहीं किया था। हमारे शासनकाल में कोई भी नेता या मंत्री इसे लाने विदेश नहीं गया था।

अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि राजनाथ सिंह ने राफेल की शस्त्र पूजा की, लेकिन कांग्रेस देश की इस परंपरा से खुश नहीं हुई। कल विजयादशमी थी, जो बुराई पर अच्छाई की प्रतीक है और यह शस्त्र पूजन करके मनाई जाती है। मैं देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को बधाई देता हूं कि कल के ही दिन उन्होंने राफेल को हमारी वायुसेना में शामिल करके, देश कि सुरक्षा को सुदृढ़ करने का काम किया है।’

Mallikarjun Khage, Congress on Defence Minister officially receiving Rafale aircraft in France & performing ‘Shastra Puja’: There is no need to do such ‘tamasha’ (drama). When we bought weapons-like the Bofors gun previously purchased, no one went & brought them while showing off pic.twitter.com/ITM0IpSMw6

Home Minister Amit Shah in Kaithal, Haryana: Defence Minister Rajnath Singh performed ‘Shashtra Pujan’ of Rafale yesterday in France. Congress did not like it. Is ‘Shashtra Pujan’ not performed on Vijayadashami? They should ponder over what needs to be criticised and what not. pic.twitter.com/sCH6fQy3BL

