राफेल मामले पर राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधे जाने के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार (22 सितंबर) को प्रेस कॉन्‍फ्रेंस की। राहुल ने कहा था कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने राफेल सौदे के संदर्भ में मोदी को ‘चोर’ कहा है। इसका प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस अध्‍यक्ष के जवाब में प्रसाद ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना, आधारहीन और लापरवाही वाला बयान उस (गांधी-नेहरू) परिवार की ओर से आया है, जो नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर बाहर हैं और देश में सारे भ्रष्टाचार की जड़ हैं। प्रसाद ने दावा किया कि ‘आजाद भारत के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पार्टी के अध्‍यक्ष ने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्‍दों का प्रयोग किया हो। हम राहुल गांधी से और कोई उम्‍मीद नहीं कर सकते।’

देश के कानून मंत्री शायद 2013 का वह दौर भूल गए जब संसद ने तत्‍कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को ‘चोर’ कहा गया था। 30 अगस्‍त 2013 को सदन में मनमोहन ने विपक्ष से ‘थोड़ा सम्‍मान’ देने की बात कही थी। मनमोहन ने कहा था, ”क्‍या आपने किसी ऐसे देश के बारे में सुना है जहां सांसद सदन के वेल तक आकर चिल्‍लाकर कहते हों ‘प्रधानमंत्री चोर है’। भले ही कुछ सदस्‍य कुछ भी कहें, मैं मंत्रिपरिषद में थोड़े सम्‍मान का अधिकारी हूं।” 2013 में तत्‍कालीन यूपीए सरकार घोटालों और खरीद-फरोख्‍त के आरोपों में घिरी थी और भाजपा के नेतृत्‍व में तब का विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक लगातार मनमोहन पर हमले कर रहा था।

Never before in history of independent India, has a party president used such words for a PM. We can't expect anything else from Rahul Gandhi. He has no quality or ability, he's there due to his family: Union Min RS Prasad on R Gandhi's statement '…desh ka chowkidaar chor hai' pic.twitter.com/ZqYz9PQjpl

