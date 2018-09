राफेल डील को लेकर भारत में राजनीतिक घमासान मची हुई है। विपक्षी कांग्रेस फाइटर जेट की अत्‍यधिक कीमत को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि उसकी सरकार के दौरान हुए खरीद समझौते में एक विमान की कीमत बहुत कम थी। मोदी सरकार पर रिलायंस डिफेंस को फायदा पहुंचाने के लिए फाइटर जेट के दाम में अत्‍यधिक वृद्धि करने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि, केंद्र शुरुआत से ही कह रहा है कि UPA सरकार के दौरान जिस राफेल विमान की खरीद पर सहमति बनी थी, वह तकनीकी और सामरिक तौर पर कहीं कम उन्‍नत था। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत ने राफेल की निर्माता फ्रेंच कंपनी डसॉल्‍ट एविएशन को लड़ाकू विमान में कई बदलाव करने को कहा था, जिसके बाद राफेल फाइटर जेट में कम से कम 14 अपग्रेड किए गए। इस पर तकरीबन 1.7 बिलियन डॉलर (12,191 करोड़ रुपये) की लागत आई। बता दें कि भारत शुरुआत में फ्रांसीसी कंपनी से 36 राफेल विमान खरीदेगी।

3/12-Contrary to what some may believe, these 14 India specific enhancements are not the figment of anyones imagination. They were a component of what the UPA failed to negotiate and are now a part of what the IAF is getting.

— Vishnu Som (@VishnuNDTV) September 13, 2018