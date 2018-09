कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हुए हैं। मंगलवार (25 सितंबर) को उन्होंने कहा कि पीएम ने भारतीय वायुसेना (आईएएफ) का पैसा छीन कर कारोबारी अनिल अंबानी की जेब में डाल दिया। आपको बता दें कि राहुल ने इससे पहले राफेल डील के मसले पर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी (यूपी) में दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी को चोर बताया था, जबकि एक ट्वीट में उन्होंने पीएम के लिए ‘चोरों का सरदार’ शब्द भी प्रयोग किया था।

ताजा मामले में राहुल पत्रकारों से बोले, “पीएम कहते हैं कि वह देश के चौकीदार हैं। उसी चौकीदार ने देश के युवाओं और वायु सेना का पैसा अनिल अंबानी की जेब में भर दिया, जिस पर भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की तरह हजारों करोड़ रुपए का कर्ज है। अंबानी पर 45 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है।”

खुद ही सुनिए क्या बोले कांग्रेस अध्यक्ष-

PM Modi unable to answer our questions, says Congress President Rahul Gandhi pic.twitter.com/yzfKBUEUjg

— TIMES NOW (@TimesNow) September 25, 2018