राफेल डील विवाद को लेकर दसॉल्ट एविएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने साफ किया है कि वह झूठ नहीं बोल रहे हैं। डील के लिए अंबानी का नाम उन्होंने चुना था। यह खुलासा उन्होंने फ्रांस के ली ट्यूब एयरबेस में समाचार एजेंसी एएनआई को दिए साक्षात्कार में किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर उन्होंने साफ किया, “मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं पहले भी सच बता चुका हूं। मैंने जो बयान दिए हैं, वह सही हैं। मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है। आप सीईओ जैसे पद पर रहकर झूठ नहीं बोल सकते हैं।”

बकौल ट्रैपियर, “अंबानी को चुनने का फैसला हमारा था। रिलायंस के अलावा हमारे पास 30 अन्य साझेदार हैं। भारतीय वायु सेना (आईएएफ) इस डील का समर्थन कर रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने रक्षा बेड़े को मजबूत बनाने के लिए साझो-सामान की जरूरत थी।” सुनिए इंटरव्यू में और क्या बोले ट्रैपियर-

एएनआई की संपादक स्मिता प्रकाश को ट्रेपियर ने बताया, “आप जब 18 विमानों से तुलना करेंगे, तो आपको 36 विमानों की कीमत बराबर मिलेगी। 36, 18 का दोगुना होता है। जहां तक मुझे पता है, कीमतें दोगुनी की गई होंगी। पर यह सरकार से सरकार की डील थी, लिहाजा इसमें कोई मोल-तोल नहीं हुआ। हालांकि, मुझे नौ फीसदी कीमतें गिरानी पड़ी थीं।”

दसॉल्ट के सीईओ के अनुसार, “हम रिलायंस में पैसा नहीं लगा रहे। रकम जेवी (दसॉल्ट-रिलायंस) में जा रही है। दसॉल्ट के इंजीनियर और बाकी कर्मचारी अपने काम में बखूबी जुटे हुए हैं। कांग्रेस के साथ मेरा पुराना अनुभव रहा है। हमारी पहली डील भारत के साथ 1953 (पं.जवाहर लाल नेहरू के दौर) में हुई थी। बाद में और लोग पीएम बने। हम किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं काम कर रहे, बल्कि हम तो भारत सरकार और आईएएफ को रक्षा उपकरण मुहैया करा रहे हैं। यही चीज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है।”

जानिए, राफेल डील के दामों को लेकर दसॉल्ट एविएशन के सीईओ ने क्या कहा-

