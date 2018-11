राफेल डील विवाद में जांच होगी या नहीं, इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार (14 नवंबर) को सुनवाई जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) रंजन गोगोई की अध्यक्षता में तीन जजों वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। वहीं, याचिकाकर्ता ने फ्रांस के साथ हुई 36 विमानों की इस डील को रद्द करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि यह डील अप्रैल महीने में हुई थी। पर उन तक उसके दस्तावेज नहीं पहुंचे। सुनवाई के बीच याचिकाकर्ता और अधिवक्ता एम.एल शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है, वह बताती है कि मई 2015 के बाद लिए गए डील के फैसले में बड़ा घोटाला हुआ है। शर्मा ने इसी बात को लेकर कोर्ट से अपील की है कि इस मसले पर पांच जजों वाली बेंच सुनवाई करे।

वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह के वकील ने कोर्ट में कहा कि 36 राफेल विमानों की डील की कीमतों का खुलासा दो बार संसद में किया जा चुका है। ऐसे में सरकार द्वारा यह कहा जाना कि कीमतों से जुड़े आंकड़े जनता के बीच सार्वजनिक नहीं किए जा सकते, यह बात स्वीकार नहीं की जा सकती है।

इससे पहले, मंगलवार (13 नवंबर) को कांग्रेस के आरोपों पर दसॉ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की सफाई आई थी। एएनआई को दिए खास इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट किया था कि वह सीईओ जैसे पद पर रहकर झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने पूर्व में जो बयान भी दिए हैं, वे सही हैं। यही नहीं, उन्होंने आंकड़े बताते हुए यह भी कहा था कि राफेल डील नौ फीसदी सस्ती हुई है।

